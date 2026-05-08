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Jóvenes mexicanos deben mantener valores familiares y no abusar de redes sociales, pide Claudia Sheinbaum ante casos de violencia

Destacó que los valores de las familias mexicanas son herencia de las comunidades originarias y es lo que nos da identidad

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Estos comentarios surgieron luego de que la mandataria sea cuestionada sobre el caso de Leyla Monserrat, en el que dos jóvenes la ataron y asesinaron, grabando el momento y difundiéndolo en redes sociales.
Estos comentarios surgieron luego de que la mandataria sea cuestionada sobre el caso de Leyla Monserrat, en el que dos jóvenes la ataron y asesinaron, grabando el momento y difundiéndolo en redes sociales. (Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la sociedad mexicana a fortalecer los valores familiares y evitar el abuso de las redes sociales para evitar consumir contenidos violentos que puedan replicarse. La mandataria subrayó que, junto con el cumplimiento de la ley y el castigo a la impunidad, es fundamental atender las causas profundas que llevan a estas situaciones.

Estos comentarios surgieron luego de que la mandataria sea cuestionada sobre el caso de Leyla Monserrat, en el que dos jóvenes la ataron y asesinaron, grabando el momento y difundiéndolo en redes sociales.

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Caso de Leyla Monserrat

Leyla fue una adolescente de 15 años víctima de acoso escolar y ataques racistas por parte de sus compañeras, quienes meses antes del crimen la habían humillado en redes sociales por su color de piel. El 25 de septiembre de 2025, fue engañada por dos supuestas amigas, de 13 y 15 años, quienes la citaron en una casa bajo el pretexto de una sorpresa.

Nunca hubo sorpresa, en realidad, las agresoras la ataron, vendaron sus ojos y la asfixiaron hasta matarla. Grabaron el crimen en video y luego enterraron el cuerpo en el patio de una vivienda, intentando ocultar el asesinato usando cal para acelerar la descomposición del cadáver. El cuerpo fue hallado días después, gracias a un cateo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos forenses

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Sheinbaum asegura investigación y pide recordar valores mexicanos

La mandataria consideró que toda respuesta ante hechos graves debe ser colectiva y corresponsable. “Yo pienso que en estos casos siempre hay que atender las causas. Lo punitivo es importante porque es la ley y hay que cumplir con la ley y no debe haber impunidad. Pero una parte fundamental de cualquiera de estas situaciones es atender de fondo qué es lo que lleva a estas jóvenes a cometer un homicidio como este”, reflexionó.

Enfatizó en la importancia de los programas sociales y educativos para prevenir la violencia, como Jóvenes Transformando México, que busca ofrecer mayores oportunidades de acceso a la educación, actividades deportivas y cultura.

También mencionó el programa de salud mental ABC de las emociones, diseñado para llegar a todas las escuelas e involucrar a madres y padres de familia en el acompañamiento emocional de sus hijos.

No obstante, destacó que la atención a los jóvenes no debe recaer únicamente en el gobierno, sino también en las familias. “En una situación como esta tiene que haber una atención social, no solo del gobierno. Es decir, las familias tienen que participar en atender a sus hijas, a sus hijos, de la mano del gobierno. Ese es uno de los grandes valores que tenemos los mexicanos que no podemos perder”, afirmó.

La mandataria contrastó el sentido comunitario y familiar de México con el modelo materialista predominante en otros países, como Estados Unidos, donde la independencia temprana y la acumulación material suelen ser prioritarios.

Pide regular uso de redes sociales

Sheinbaum advirtió que el uso excesivo de las redes sociales puede debilitar el valor espiritual y comunitario de las familias mexicanas. “Es muy importante que lo conservemos, que no lo perdamos, que el excesivo uso de las redes sociales no nos lleve a perder ese valor espiritual de nuestras familias”, advirtió.

Finalmente, la presidenta insistió en que la prevención y atención de la violencia juvenil debe ser integral, combinando justicia, educación, salud mental y el rescate de los valores colectivos y familiares que distinguen a México. “Eso es lo que nos da una profunda identidad y además dignidad frente a cualquier situación. Eso es lo tenemos que conservar. Eso es parte del ser mexicana y mexicano”, concluyó.

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