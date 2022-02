Quién fue el único futbolista que reclamó al Perro Bermúdez por el apodo que le puso

El "Perro" Bermúdez es uno de los cronistas mexicanos más reconocidos (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Con un estilo consolidado, aunque criticado por un sector de la afición, Enrique Bermúdez de la Serna se ha vuelto un ícono de la crónica deportiva en México, principalmente por su labor en el futbol. Uno de sus rasgos característicos del Perro ha sido su creatividad y confianza para poner apodos a los futbolistas en quienes observa algún rasgo característico. Aunque han sido varios, solamente uno le ha reclamado por estar inconforme con el mote.

Durante una entrevista con el periodista Antonio de Valdés, el Perro Bermúdez tocó el tema de los apodos. Señaló que Francisco Gabriel de Anda, quien se llegó a desempeñar como futbolista profesional de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Club Santos Laguna, Cruz Azul y Pachuca, fue el único jugador que lo contactó para solicitarle que lo dejara de llamar por su sobrenombre durante las transmisiones.

“Solamente una persona me ha protestado por el apodo que le puse. Fue la Jirafa, que se lo puse a Paco Gabriel de Anda, pero él con toda la decencia del mundo me llamó por teléfono para pedirme que no le dijera así porque sus amigos lo traían en joda y ya no le volví a decir así nunca”, contó en el canal de YouTube de Toño de Valdés.

Francisco Gabriel de Anda, analista y exfutbolista fue el único personaje que reclamó al "Perro" Bermúdez por su apodo (Foto: Twitter/@Chivas)

Y es que en un circuito como el futbol mexicano, la presencia física del defensa central que llegó a vestir la camiseta del Tricolor resaltaba del resto de los jugadores. Con sus 1.87 metros de estatura así como su fornida figura, el futbolista contaba con rasgos que, a consideración de Bermúdez, también estaban presentes en el peculiar animal con hábitat en la sabana.

Al respecto, el cronista deportivo aclaró que el caso de Gabriel de Anda es el único, pues ningún otro futbolista ha reclamado por algún sobrenombre. No obstante, el disgusto y los cuestionamientos por los adjetivos y sustantivos que ha colocado sobre los hombros de los atletas está más presente entre la afición, pues Bermúdez confesó que las críticas por dicho rasgo son más frecuentes en las redes sociales.

Contrario a lo expresado por Paco Gabriel de Anda, existen otros personajes como Alfredo Tena, el legendario defensor americanista, que le agradeció por el sobrenombre. “El Capitán Furia, Alfredo Tena un día dijo ‘quiero agradecer al Perro en Televisión porque soy mucho más famoso como Capitán Furia que como Alfredo Tena”, declaró.

A pesar de su amplia trayectoria, "El Perro" no vio al Atlas, el equipo de sus amores, coronarse sino hasta 2021 (Foto: TUDN - Captura de pantalla)

El caso de la Jirafa no es el único. Entre su amplio catálogo también figuran otros alias como El Sheriff, en el caso de Fernando Quirarte; Jorge Dávalos el Vikingo; El Príncipe Guaraní, como bautizó a José Saturnino Cardozo; Luis El Matador Hernández, Francisco Palencia El Gatillero; El Káiser de Michoacán, Rafael Márquez; Jared Borgetti, también conocido como El Zorro del Desierto; El Bebé, Pavel Pardo; Darío Hechicero Verón; Andrés Guardado El Zorro Plateado; El Sasa Salcita Salcido, en el caso de Carlos Salcido, entre otros.

Su peculiar estilo tuvo arraigo entre la afición mexicana al balompié. Con el paso de los años su tono de voz, frases, potencia y experiencia comenzó a forjar un legado cada vez mayor en los medios de comunicación. La fama fue tal que la empresa EA Sports lo convirtió en la voz oficial, junto a Ricardo Peláez, para la crónica del videojuego FIFA en Hispanoamérica durante seis años, desde la edición 06 hasta el FIFA Soccer 12.

Gracias a ello, su voz pudo trascender más allá de América Central y llegar a países en Sudamérica como Argentina. Al respecto, durante la entrevista aceptó sentirse agradecido, pues sus palabras como “Zambombazo” o “Tirititito” han llegado a ser reconocidas hasta en la Ciudad de Buenos Aires.

