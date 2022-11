Toñita arremetió contra Ema Pulido por sus críticas en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

Toñita nuevamente se fue contra Ema Pulido por siempre ponerle a ella y a su pareja de baile calificaciones bajas (Foto: Instagram @toñitamusic1//@ema_pulido_)

Luego de que Toñita se fue contra Ema Pulido en Las estrellas bailan en Hoy y reveló que su hija intentó quitarse la vida, la egresada de La Academia dijo que la bailarina posiblemente ha lanzado criticas tan fuertes hacia ella por su color de piel, acusándola de racista.

Desde varios días atrás Toñita ha señalado que Ema Pulido se habría ensañado en las críticas que les da a ella y su pareja en Las estrellas bailan en Hoy, Tony Garza. El pasado 4 de noviembre la situación rebasó a la cantante luego de recibir un 6 de calificación, quien arremetió contra la jueza por no comprender que ella había pasado un mal fin de semana luego de que su hija intentó quitarse la vida y estar sola en el hospital.

Es por ello que en entrevista con TVyNovelas Toñita nuevamente se fue contra Pulido, a quien criticó por supuestamente tener favoritos en el concurso de baile según la tez de los concursantes.

“A nadie se le ha permitido que vuelva a hacer la cargada que les salió mal, solamente a Ferka y a Jorge, entonces eso habla de un favoritismo, hasta le brilla la cara cuando ve a Jorge, ¿cuál es la diferencia?, ¿qué nosotros somos morenos?, ¿es racismo? No sé, pero sí lo hace evidente y creo que está mal”

Aunado a ello, la cantante comentó que los comentarios negativos que Ema ha hecho contra su cuerpo, como “gorda, celulítica, nalga aguada, panza aguada”, nunca la han ayudado, por el contrario, la hacen sentir insegura.

También recalcó que no le pedirá disculpas a Ema Pulido dado la forma en que la ha estado minimizando desde el inicio de la competencia.

La exacadémica también aprovechó para responder a las personas que la han señalado por supuestamente hacerse la víctima ante los comentarios de la jueza, pues compartió que su reacción del jueves pasado fue real y se debió a un mes difícil en su vida personal.

“Muchos dicen que me hago la víctima, pero estar en un hospital sin comer, después de un golpe en la quijada, con frío, porque llevaba ropa deportiva, no poderle hablar a un ser querido, no poder pedir ayuda a ningún hermano, y estar sola con tu hija hospitalizada, créeme que me encantaría decir que es falso, pero yo lo estoy viviendo, se me junto todo en un mes”, dijo Toñita.

Durante el programa Hoy, Toñita reconoció que sus problemas personales no tuvieron que recaer en Ema Pulido, pero alentó al público a no ser como la jueza, pues a las personas con depresión —como ella— las críticas que llegan a ser ofensivas pueden hacerlas sentir muy desmotivada.

También se dio a conocer que tendría el apoyo de profesionales para afrontar tanto su depresión y ansiedad, como a su divorcio y el intento de suicidio de su hija.

Todo esto comenzó el pasado 27 de octubre, cuando Toñita reveló en los ensayos de Las estrellas bailan en Hoy que se separó de su marido, con quien llevaba 17 años de relación y con quien procreó a Nimbe Sofía, su hija.

Aunque no dio detalles de su divorcio, a la semana compartió que su exesposo actualmente tiene una pareja, mientras que ella ha preferido concentrarse en su hija.

Cuando Nimbe fue internada, Toñita comentó que se sintió “fregadamente sola” por no haber contado con el apoyo de su expareja, quien tuvo que salir de la ciudad ese día.

