Toñita reveló que su hija fue hospitalizada tras intentar quitarse la vida

Toñita reveló que su hija estuvo en el hospital porque intentó suicidarse (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

Este jueves Toñita salió del set de Hoy luego de haberse presentado en Las estrellas bailan en Hoy, esto luego de escuchar las críticas de Ema Pulido. La cantante arremetió contra la jueza ya que no comprende que está atravesando una complicada situación, pues reveló que hospitalizó a su hija luego de que intentó acabar con su vida.

Desde hace unos días Toñita destapó que se sintió sola debido a que tuvo que hospitalizar a su hija sola, pues su exesposo, de quien se divorció la semana pasada, no la acompañó. En ese momento, la egresada de La Academia no quiso dar detalles sobre qué fue lo que llevó a su hija al nosocomio.

Fue hasta este 3 de noviembre que Toñita no pudo contenerse más tras escuchar que Ema Pulido los calificó con un 6 porque no les “cree” su interpretación en la pista de baile. Detrás del set de Hoy, la cantante confesó que su hija, Nimbe, intentó suicidarse.

Toñita salió corriendo del set y se quedó en cuclillas llorando por unos segundos hasta que Galilea Montijo fue por ella y le preguntó qué fue lo que le provocó el llanto.

“No mam..., no se puede, no se puede. Perdónenme la vida, Respeto las decisiones”, dijo Toñita. Mientras continuó llorando, ahora abrazada por su pareja de baile, Tony, se fue contra Ema Pulido.

“Ni siquiera sabe por lo que pasó uno durante este pin... fin de semana. Perdón, maestra, mi hija intentó suicidarse. Solo quería decirle y se lo digo, no sabe lo que es estar en un hospital sin comer, no sabe lo cul... que es estar sola, sin una pareja que esté ahí contigo para cuidar de tu hija. Si a usted no se le mueve el corazón, entonces vale madr... su vida”

Toñita estaba llorando cuando las cámaras la encontraron fuera del set (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Aunque Tony y Galilea Montijo intentaron contenerla, ella continuó llorando y volvió a correr para que la dejaran.

Tan solo el pasado 2 de noviembre que Toñita confesó que se sentía “fregadamente sola” ya que Luis Manuel, su hoy exesposo y padre de su hija, no estuvo con ellas cuando tuvieron que ir al hospital, donde la adolescente estuvo “con oxígeno e intubada”.

“Sentí como que se me caía todo el mundo. Él tuvo que salir, no pudo estar con ella, me sentí la mujer más fregadamente sola”, dijo en un encuentro con los medios.

También reveló que mientras que Juan Manuel ya tiene una nueva pareja, ella está aprendiendo a vivir únicamente con su hija.

El 27 de octubre, también en Las estrellas bailan en Hoy, destapó que se divorció de Luis Manuel, con quien sostuvo un matrimonio de 17 años. Luego de que esto se hizo noticia, en sus redes sociales lanzó un comunicado pidiendo que no le hicieran preguntas sobre su separación, esto por el bien de Nimbe, quien tiene 14 años.

“Mi querida gente, público y medios hay cosas que se deben arreglar en privado y este tipo de situaciones delicadas más, por mi hija que amo y adoro y que no es del medio y por respeto a ella pido por el momento no preguntar, pedirle a ustedes los medios que permitan que asimile todo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, desde que se presentó en el escenario de Las estrellas bailan en Hoy este jueves, Toñita no ha hecho declaraciones sobre la salud de su hija o de ella.

