Rosalía presumió nuevamente los Dr. Simi que le regalaron en México y mostró que tiene algunos en su cama

(Fotos: captura de pantalla/primer impacto)

Los peluches del Dr. Simi se volvieron un referente para los cantantes internacionales que visitan México, pues los fans de este país no dudan en lanzar los muñecos al escenario como muestra de cariño a sus artistas favoritos. Tal fue el caso de Rosalía -quien durante su visita en agosto pasado- fue una de las cantantes que más se emocionó al juntar una enorme colección del simpático personaje.

El conflicto que causó Mariana Ochoa en Hoy tras ocupar el lugar de Andrea Legarreta La integrante de OV7 causó una nueva polémica por los comentarios que hizo contra Cinthia Aparicio, la novia de Alexis Ayala VER NOTA

Así, a unos meses de estos sucesos, la española presumió que no sólo conservó los peluches, sino que también son parte de su día a día, pues tiene algunos en su cama.

Fue durante una entrevista para Primer Impacto donde la intérprete de éxitos como La noche de anoche, Con altura, Saoko o Bizcochito se sinceró sobre muchos aspectos de su vida, pero fue el final de la plática lo que llamó la atención de varios mexicanos, pues el reportero Borja Voces le entregó un regalo.

Qué será lo más esperado en “The Crown” para la quinta temporada La serie de Netflix llegó a un momento cumbre de la historia de la corona británica pues el papel que jugó la relación del príncipe Carlos y Diana será la guía de la Temporada 5 VER NOTA

“No, ay, me ha traído un... no te creo, me haz traído un Simi, ¿tú sabes que tengo más? mira, mira, mira”, le dijo Rosalía al entrevistador después de ponerse muy feliz con su regalo.

Así, algunas personas de staff tomaron algunos de los peluches que se encontraban en la cama de la española y se los llevaron para que esta pudiera mostrarlos a cámara.

Cuál es la razón por las que Eréndira Ibarra pensó en quitarse la vida La hija del famoso productor, Epigmenio Ibarra fue la invitada del podcast, “Más allá del rosa” conducido por Jessica Fernández García VER NOTA

“Los tengo aquí, estos son unos”, expresó mientras mostraba tres Dr. Simi y agregó: “Porque tengo una maleta entera”.

Además, mientras veía su nuevo peluche que estaba disfrazado de boxeador, Rosalía lo inspeccionó con mucha felicidad y señaló que no contaba con uno disfrazado así.

“Este es uno que no tenía, muchas gracias”, añadió.

Este momento se viralizó rápidamente en redes sociales y algunos internautas no dudaron en reaccionar al respecto, pues les sorprendió el carisma de la famosa.

“Awww cómo se emociona con los simisss, ojalá venga a México de nuevo pq aquí la amamosss”. “La Rosi como si estuviera coleccionando pokémones ‘este es uno q no lo tenía’ jajaja”. “Eres humilde, que dios te bendiga mi chiquita!!!”. “Rosalía se merece todo, menos días tristes”, son algunas de las menciones que aparecieron en Tiktok.

Y es que, cabe recordar que después de recibir muchos Dr. Simi durante sus shows en la CDMX, Guadalajara y Monterrey, Rosalía no dudó en presumir hace unos meses todos los peluches que juntó.

“México, gracias, me voy con el corazón llenito (y la maleta de simis) hahaha os amo, gracias por ser tan generosos conmigo y cantarlo todo y ser tan motomamis” escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que Rosalía llegó a la Ciudad de México como parte de su gira internacional Motomami World Tour, teniendo una primera presentación la noche del domingo 14 de agosto en el Coloso de Reforma, donde los fans cumplieron la promesa y le hicieron llegar más de un peluche del Dr. Simi, por lo que tuvo una divertida reacción la española.

“Aquí ponle ‘Motomami México’, porque México es muy motomami”, expresó la española después de recibir un primero peluche del Dr. Simi, cantidad que aumentó, ya que más de un fan venía preparado, generando una lluvia de las divertidas recreaciones de la botarga que ha aumentado su popularidad por el mismo tipo de acciones con otros reconocidos artistas.

SEGUIR LEYENDO