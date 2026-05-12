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Mundial 2026: FIFA prohíbe traspasos y reventa de palcos en el Estadio Ciudad de México

Los propietarios deberán acatar las reglas que impuso la institución para evitar sanciones legales

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La medida pone en riesgo la venta de las entradas en estos lugares. (Foto: EFE/José Méndez)
La medida pone en riesgo la venta de las entradas en estos lugares. (Foto: EFE/José Méndez)

Durante los últimos días, la FIFA dio a conocer varias implementaciones que buscan mejorar la experiencia de los usuarios. Ante ello, prohibió de manera tajante la reventa y traspasos de palcos y plateas en el Estadio Banorte durante la Copa Mundial de 2026.

La Federación Internacional comunicó que cualquier persona detectada realizando operaciones no autorizadas, como reventa o renta de estos espacios exclusivos, enfrentará sanciones inmediatas.

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La FIFA ha interpuesto varias reglas para un mejor funcionamiento del Mundial 2026. (REUTERS/Henry Romero)
La FIFA ha interpuesto varias reglas para un mejor funcionamiento del Mundial 2026. (REUTERS/Henry Romero)

¿Por qué no se pueden rentar o vender?

Los propietarios deberán acatar las reglas que impuso la institución para evitar sanciones legales. El endurecimiento de estas restricciones responde al objetivo de la FIFA de garantizar que los palcos y plateas sean utilizados únicamente por sus propietarios, evitando la comercialización secundaria en plataformas digitales, redes sociales o con intermediarios no avalados.

Este control se ejerce bajo los lineamientos globales que rigen la venta de boletos para todos los recintos durante el Mundial. La FIFA asume el control legal y operativo del Estadio Banorte —que será denominado Estadio Ciudad de México durante el torneo— y establece que los lineamientos, términos y condiciones fijados por la FIFA son de cumplimiento obligatorio para dueños y usuarios de palcos y plateas.

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De acuerdo con el comunicado oficial, queda estrictamente prohibido ceder, transferir, vender o rentar los derechos de acceso por cualquier medio distinto a los expresamente autorizados.

Se precisa que, en caso de detectarse transacciones fuera de los canales aprobados, las sanciones serán directas y pueden incluir la exclusión del titular, además de la cancelación de los accesos conforme a lo señalado en el apartado 21 sobre “cancelación de boletos”.

Durante la justa mundialista el control del recinto será directamente de FIFA. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
Durante la justa mundialista el control del recinto será directamente de FIFA. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

La política aplica para todos los partidos que se celebren en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La prohibición no solo afecta la compra individual de boletos, sino también cualquier intento de negociar palcos o plateas a través de:

  • Plataformas digitales no autorizadas,
  • Redes sociales,
  • Intermediarios,
  • Cualquier canal distinto a los avalados por la FIFA.

Así, los propietarios de estos espacios exclusivos pierden la posibilidad tradicional de transferir o arrendar sus lugares para eventos de gran convocatoria, ya que la Federación ha cancelado dicha práctica para la justa mundialista.

Especial
Palco del Estadio Azteca, uno de los tantos que la FIFA respete el contrato de propiedad.

¿Por qué se toman estas medidas?

Durante la vigencia del torneo, la FIFA ejerce control total sobre el estadio y los mecanismos de acceso, lo que significa que cualquier uso distinto al autorizado se considera fuera del reglamento. El organismo subraya que no se permitirá la cesión a terceros ni la intermediación de ningún tipo, reforzando la regulación para evitar la comercialización indebida de estos espacios.

La directriz impulsada por la FIFA busca asegurar la transparencia en el acceso a palcos y plateas, eliminando la reventa y cualquier operación secundaria en México durante el Mundial de 2026. Los interesados deberán ajustarse únicamente a los canales formales oficialmente dispuestos por la Federación Internacional.

Queda explicitado que los dueños de palcos y plateas únicamente podrán utilizar sus espacios de manera personal; cualquier intento de transferir, vender o rentar los mismos fuera de los canales oficiales conducirá a la anulación del acceso, bajo la supervisión directa de la FIFA.

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