Por qué Claudia de Icaza arremetió contra Karla Souza en su denuncia de abuso sexual

Claudia de Icaza aseguró que no está de acuerdo con Karla Souza en su denuncia de abuso sexual (Fotos: Twitter/@ladeicaza/ Instagram/@karlasouza)

Tras una larga ausencia y completo alejamiento de los reflectores públicos, Karla Souza está de regreso en el mundo del espectáculo mexicano y latino: La caída, próxima a estrenar el 11 de noviembre en Prime Video, será una película que está inspirada en los casos de abuso sexual del mundo deportivo.

Regresar al séptimo arte con un tema tan delicado y polémico, debido a que justo ese fue el motivo de su retiro de los escenarios, ha provocado que más de uno de su opinión sobre el tormentoso pasado que tuvo en el máximo auge del movimiento de 2018 con el internacional #MeToo. La periodista y escritora Claudia de Icaza ha sido una de las primeras en levantar la mano y dar sus argumentos en contra de algunas de las más recientes declaraciones de la actriz sobre dicho tema.

Después de que la protagonista de la película taquillera Nosotros Los Nobles diera una serie de declaraciones en las que externaba que su denuncia no había tomado un camino legal debido a que esa no había sido la forma que sentía que podía “sanarla”, pero hablarlo “públicamente o en redes sociales” sí, el pasado ha regresado junto al próximo estreno de su película.

Claudia de Icaza arremetió contra Karla Souza en su denuncia de abuso sexual (Foto: Twitter)

La escritora que en 1994 publicó un libro que documentó por primera vez aspectos hasta ese entonces desconocidos de la vida personal de Luis Miguel, quien por cierto la demandó por una cifra millonaria, utilizó su cuenta de Twitter para dejar en claro que no está de acuerdo con la actriz, pues los mecanismos para ella no fueron los correctos, asegurando que “pasó a joder a un conocido productor en vías de “curarse”.

“¡No estoy de acuerdo con Karla Souza! Dice que ‘no denunció ante las autoridades aquel supuesto abuso sexual, porque sólo quería decirlo en redes para sanar’. Y pues, pasó a joder a un conocido productor en vías de ‘curarse’”, tuiteó causando un gran debate en redes sociales.

Y es que en mayo del 2022, en entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando Karla Souza, quien también ha participado en películas como ¿Qué culpa tiene el niño?, Todos queremos a alguien y No Se Aceptan devoluciones -a lado de Eugenio Derbez- manifestó que su seguridad y tranquilidad también influyeron en su decisión de no recurrir a la policía o las autoridades correspondientes para hablar del abuso del que fue objeto.

Claudia de Icaza arremetió contra Karla Souza en su denuncia de abuso sexual (Foto: Twitter)

“Muchas veces en las que los casos la impunidad, la forma en la que están las leyes no están para las sobrevivientes, no están para nosotras, y por lo tanto, el que demandemos, que yo en ese caso diga o que ponga a mi persona en peligro, es algo que yo no iba a hacer, entonces aunque mucha gente quizás lo haya visto como un silencio y una debilidad, para mí era mucho más importante cuidarme a mí, mi salud mental, mi persona, mi familia”, le expresó a Linet Puente.

Bajo este panorama, las críticas de la ex colaboradora del matutino Hoy, Televisa, no fueron del agrado de sus seguidores y fans de la actriz, pues arremetieron en su contra severamente por dos motivos: el no haber ser testigo del caso y no apoyar y creerle a otra mujer dentro de la industria del entretenimiento, a pesar de que en los últimos años las alianzas femeninas han generado un positivo, aunque aún pequeño, cambio dentro de ella.

Claudia de Icaza arremetió contra Karla Souza en su denuncia de abuso sexual (Foto: Twitter)

Con otros tuits la periodista siguió cuestionando: “¿Cada quién se cura como puede? ¿Jodiendo a otros sin dar el nombre? Orale!”. “¿Pero cómo se sabe si es culpable? Solo siguiendo un proceso legal. Ella no hizo nada más que insinuar quién podría ser su victimario. No es correcto”, escribió.

