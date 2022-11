Niurka agradeció a Cynthia Klitbo por advertencias sobre Juan Vidal: “Me siento prevenida por otra mujer”

(Foto: Archivo)

Después de que se hizo de conocimiento público que Niurka Marcos había comenzado una relación amorosa con Juan Vidal, Cynthia Klitbo -ex novia del artista- apareció públicamente para advertirle a la cubana que no le convenía estar con él. Ante esto, la vedette no se tomó en un inicio las recomendaciones de la mejor manera y comenzó una serie de ataques en contra de la actriz.

Sin embargo, tras terminar su romance con el dominicano, Niurka aceptó que aquellas palabras que le llegó a decir Klitbo no eran de todo erróneas y, aún con sus reservas, le agradeció.

Fue a través de un live que hizo La mujer escándalo desde su cuenta de Instagram donde la ex participante de La Casa de los Famosos 2 emitió un breve mensaje al respecto.

“Gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no toco el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida (...) Yo a Cynthia le hubiera dicho: ‘Amiga, déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme, güey, qué buena onda, pero que tal si él me eligió a mí para cambiar’’, destacó.

En este sentido, Niurka ahondó que todo habría sido diferente con Klitbo si ella se hubiera dirigido hacia la cubana en privado y no hubiera lanzado muchas declaraciones de forma pública.

“El punto en realidad importante es que si ella me hubiera marcado por teléfono, y no me hubiera involucrado con su escándalo que ella quería hacerle a Juan, era su escándalo, no el mío”, destacó.

Asimismo, la vedette resaltó que a pesar de todo ella siempre sintió que debía vivir su enamoramiento con Juan Vidal, pues debía comprobar qué le podía ofrecer.

“Pero yo tenía que vivir mi experiencia, yo tenía que conocerlo, tenía que ver que él tenía para mí, no lo que tuvo para ti, no le voy a dar la razón a Cynthia Klitbo porque su forma de hacer las cosas no me gustó, hubiera preferido que me llamara para que fuera privado’', añadió.

(Foto Instagram: @niurka.oficial)

Y es que, cabe recordar que recientemente, Cynthia Klitbo reaccionó a la ruptura de Vidal con Niurka, pero lejos de mostrarse feliz por el mal final que tuvo ese noviazgo, se solidarizó con la polémica vedette y recalcó que nunca buscará ofenderla.

“Yo soy incapaz de agredir a otra mujer, no la he agredido nunca ni la agrediré porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar, y yo sé que ella en el fondo no la debe de estar pasando nada bien”, dijo ante las cámaras.

La antagonista de telenovelas aprovechó para decir que le desea una persona que aprecie a Niurka, pues aunque se esté mostrado como una persona fuerte y siempre se ha caracterizado por hacerse ver como una mujer “reventada”, pero en realidad es apasionada.

“Lo único que le deseo es que encuentre a una persona que de verdad merezca (...) porque la verdad es que es una mujer muy apasionada y muy entregada”, dijo y agregó que, aunque no le vaya a ofrecer una plática, quiere que sepa que tiene su respeto.

