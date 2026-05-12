Vivir entre contingencias: las medidas con las que la CDMX y Edomex buscan limpiar el aire

(Crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

Respirar aire limpio en el Valle de México se ha convertido en un reto constante durante 2026. En los primeros meses del año, la Ciudad de México y el Estado de México han registrado múltiples contingencias ambientales derivadas de altos niveles de contaminación, una situación que especialistas relacionan con factores meteorológicos y la acumulación de contaminantes en la atmósfera.

De acuerdo con el Dr. José Agustín García Reynoso, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, la calidad del aire depende principalmente de dos elementos: las emisiones contaminantes y las condiciones meteorológicas.

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Aunque las emisiones generadas por vehículos, industrias, comercios y hogares suelen mantenerse relativamente estables, las condiciones atmosféricas pueden detonar episodios críticos de contaminación.

¿Por qué el Valle de México registra tantas contingencias ambientales?

La respuesta está, literalmente, rodeando a la capital. Según García Reynoso, las montañas que rodean el Valle de México dificultan la dispersión de contaminantes, provocando que estos permanezcan atrapados en la atmósfera.

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A ello se suma que entre febrero y mayo se combinan varios factores que favorecen la formación de ozono: intensa radiación solar, poca ventilación, ambiente seco y estabilidad atmosférica.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México por alta concentración de ozono y partículas contaminantes en el aire. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

“Más de la mitad de las contingencias ocurren en este periodo”, explicó el especialista.

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Además, aclaró que actualmente las autoridades aplican estándares ambientales más estrictos que hace algunas décadas, por lo que las contingencias se activan con niveles de contaminación que antes no eran considerados de riesgo.

Es decir: no necesariamente el aire está peor que hace 20 años, sino que ahora existen criterios más rigurosos para proteger la salud de la población.

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¿Cómo afecta la contaminación del aire a la salud?

La contaminación atmosférica no solo genera cielos grises y calor sofocante. También tiene efectos directos sobre la salud.

Un hombre joven muestra signos de malestar mientras tose y se sostiene el pecho, con una ilustración destacada de los pulmones sobre su camiseta, resaltando posibles afecciones respiratorias. Imagen utilizada para concienciar sobre la importancia de la salud pulmonar y la detección temprana de enfermedades como el asma, bronquitis o COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quema de residuos agrícolas y combustibles fósiles puede provocar enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, tuberculosis y disminución de la función pulmonar.

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El problema no es exclusivo de México. Ciudades como París y Santiago de Chile también activan alertas ambientales cuando se elevan contaminantes como los óxidos de nitrógeno.

CDMX y Edomex acuerdan medidas contra la contaminación

Frente al aumento de contingencias ambientales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, sostuvieron una reunión el pasado 11 de mayo con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para coordinar acciones conjuntas.

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La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, canceló el evento 'Zocalito de las Infancias' en el Zócalo de CDMX debido a la Fase 1 de contingencia ambiental, buscando proteger la salud de niños y niñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el encuentro reconocieron que, aunque estos episodios suelen intensificarse entre marzo y mayo, en 2026 las concentraciones de contaminantes comenzaron a elevarse desde enero, provocando ya cinco contingencias ambientales. Incluso advirtieron que, si las lluvias se retrasan, la temporada de ozono podría extenderse hasta finales de junio.

La situación se agrava cada vez más; solo falta echar una mirada al pasado mes de abril, en donde eventos públicos para celebrar el Día de las niñas y niños fueron cancelados por la contaminación atmosférica en la capital mexicana,

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¿Qué acciones buscan aplicar CDMX y Edomex?

Entre las medidas planteadas destacan:

El tráfico vehicular avanza lentamente bajo una densa capa de smog que cubre la Ciudad de México durante una contingencia ambiental por ozono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modernizar el programa Hoy No Circula y el Programa de Contingencias Ambientales.

Reforzar la vigilancia de vehículos contaminantes.

Homologar la calidad de las gasolinas.

Reducir y controlar fugas de gas LP.

Implementar campañas informativas durante la temporada de ozono.

Combatir las quemas de pastizales.

Impulsar programas de reforestación.

Regular motocicletas nuevas para disminuir emisiones.

Fortalecer programas de protección a la salud.

La apuesta de ambas entidades es contener los efectos de la contaminación en una de las zonas metropolitanas más grandes y complejas del mundo, donde millones de personas conviven todos los días con los efectos de la mala calidad del aire.

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