Anitta reveló la confusión detrás de su perreo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Hace unos días, Anitta sorprendió al mundo, pues durante su presentación en LOS40 Music Awards 2022, de manera sorpresiva se acercó a Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y le perreó de una forma que dejó impactados a todos los asistentes. Sin embargo, a días de que este momento se hiciera viral, la cantante de Bellaquita confesó que todo fue una confusión pues no entendió el cargo de la política.

Todo comenzó cuando, durante el evento, la famosa estaba interpretando su éxito Envolver y, en algún momento, se acercó a la mesa donde estaba sentada Ayuso y comenzó a hacerle un sensual baile. Ante esto, la funcionara se mostró sorprendida y sonrió de forma tímida al momento.

Aunque Anitta no prestó mucha atención al momento y continúo con su presentación, el clip de este momento rápidamente se viralizó en TikTok y usuarios de redes sociales no dudaron en compartir su diversión.

“Espero que Anitta supiera quien era, que maravilla”. “muy elegante la presidenta es humana y se la ve muy cómoda muy bien Anitta que tu saque la sonrisa de la presidenta se lo merece ser libre de expresión”. “Hoy conocí la envidia”, fueron algunas de las menciones que surgieron en primera instancia.

Pero, fue durante una emisión del programa español, La Resistencia, donde la brasileña confesó que en realidad ella no comprendió quién era Ayuso previo a perrearle.

“Supe hoy (quien era) Mira, yo tengo una publicista muy buena acá en España. Yo no tuve tiempo porque yo tuve un premio un día anterior en Nueva York (...) yo no podía ensayar ni nada, entonces llegué casi en el momento del premio. Le dije a mi publicista, yo quiero bailar a la gente y me dijo: ‘Hay una tipa muy buena, toda la gente la quiere mucho y es presidenta de la Comunidad de Madrid’″, recordó Anitta.

En este sentido, la famosa reconoció entre risas que -aunque se le informó sobre el cargo de Ayuso- no entendió que era algo relacionado con la política y, por ende, se aventuró a bailarle:

En mi país hay el presidente, los estados tienen gobernador y las ciudades con prefectura, yo pensé ‘presidenta de la comunidad’... pensé que era una comunidad en Facebook de Madrid y yo no sabía que acá al estado se le dice comunidad. Ahora entiendo.

Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 7, 2022

Completamente apenada y entre risas, Anitta destacó que ahora ya entendía que esa mujer era una de las figuras más importantes de España en la actualidad, pero remarcó una vez más que en el momento no tuvo indicios de lo que estaba pasando.

“Ahí, ella sonrió para mí, pensé: ‘Buena vibra’ (...) Luego ella me dijo: ‘Ay, qué buena onda’ sonrió y todo”, sentenció Anitta y le preguntó al conductor si podría considerarse buena o mala su acción. A lo que el presentador le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues la mayoría de los connacionales se tomaron con humor el instante.

Una vez más, las reacciones en TikTok no tardaron en aparecer tras la confesión de Anitta y varios internautas simpatizaron con el momento de confusión de la famosa.

“Y se nota que Anitta ni sabía que onda por qué se ve re tranquila”. “Qué hermosa”. “A la presidenta le gustó”. “Qué genial”. “Tranquilamente podría ser yo”, escribieron.

