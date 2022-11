Felipe Calderón tundió a la SCJN por buscar prohibir los nacimientos navideños: “Nada más eso faltaba”

Felipe Calderón arremetió en contra de la Suprema Corte por buscar prohibir los nacimientos navideños en espacios públicos (Fotos: Cuartoscuro)

La iniciativa que discutirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que se busca prohibir la instalación de nacimientos, cualquier tipo de adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos ha recibido críticas y burlas en redes sociales, entre ellas, la del expresidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa.

Y es que el pasado martes 8 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ex mandatario mexicano reprochó al máximo tribunal del país que, ante temas como la inconstitucionalidad de varias leyes y decretos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tenga como prioridad la prohibición de nacimientos navideños.

En el mensaje, Calderón Hinojosa denunció que la Suprema Corte cuenta con un gran número de asuntos sin resolver desde hace meses, entre ellos, dijo, temas “delicados y peligrosos”.

Literalmente, nada más eso faltaba: prohibir los nacimientos navideños. Temas como la inconstitucionalidad de muchas leyes y decretos del Presidenteque son delicados y algunos peligrosos llevan meses sin resolverse. Pero prohibir las tradiciones católicas, eso es lo importante. https://t.co/zk95lctBKj — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 8, 2022

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues las opiniones de los usuarios estuvieron divididas entre los que apoyan la iniciativa y los que no.

“Quieren nacimientos católicos en instituciones del Estado laico. Pues no, en su casa y con su dinero”, “Gobierno que tira para la dictadura. Viola leyes, miente abiertamente, compra votos, persigue opositores, acaba con instituciones democráticas y ahora busca acabar con la cultura y valores cristianos. No permitamos más atropellos” y “Pues el estado debería ser laico, desde ahí no debería de existir discusión”, fueron algunos de los comentarios.

El ministro de la Corte, Juan Luis González, presentará una iniciativa en la que busca prohibir la instalación de nacimientos en espacios públicos y pagados con recursos públicos (Foto: Cuartoscuro)

Y es que el pasado fin de semana se dio a conocer que el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentará en la Primera Sala una iniciativa en la que busca prohibir la instalación de nacimientos o signos alusivos a la religión en espacios públicos ni pagados con recursos públicos.

De acuerdo con el ministro, la propuesta, que será presentada este miércoles 9 de noviembre, señala que los elementos de escenas bíblicas en la vía pública viola la libertad religiosa, los principios constitucionales del Estado laico y el principio de igualdad y no discriminación.

Asimismo, en el documento presentado ante el máximo tribunal se expuso que la iniciativa inició desde hace dos años, cuando ciudadanos del municipio de Chocholá, Yucatán, presentaron un recurso en contra de las autoridades de la demarcación por instalar un nacimiento en el Palacio Municipal financiado con dinero público.

Varios personajes de la política y de la vida pública han expresado su desacuerdo con el proyecto del ministro (Foto: Cuartoscuro)

En este contexto, y al igual que el expresidente mexicano, varios personajes de la política y de la vida pública han expresado su desacuerdo con el proyecto del ministro.

Tal fue el caso de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien a través de un comunicado publicado el pasado domingo 6 de noviembre recordaron que, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Asimismo, el CEM señaló que en la Declaración se incluye que toda persona tiene derecho a manifestar su religión o su creencia, tanto en público como en privado.

En el texto, la Conferencia del Episcopado lamentó que la Corte pretenda imponer “una sociedad sin referentes religiosos”, pues acusó que eso es “querer un sólo estilo de vida, arreligioso”, es decir, “donde prevalezca la negación de las creencias religiosas”.

