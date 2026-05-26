México

Senado alista sesión maratónica para modificar elección judicial y frenar injerencia extranjera: ¿Cuándo será?

La Cámara Alta abordará asuntos relacionados con justicia, elecciones, soberanía y cooperación internacional

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Alejandro Gertz Manero, nuevo embajador de Reino Unido, y Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, posaron para una fotografía durante al término de su comparecencia con este nuevo cargo en este recinto.
Senado arrancará periodo extraordinario con reforma judicial y soberanía como ejes centrales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El Senado de la República confirmó que el próximo jueves 28 de mayo iniciará el periodo extraordinario de sesiones, en el que las y los legisladores discutirán temas considerados prioritarios para la agenda política y legislativa del país, entre ellos modificaciones relacionadas con la reforma judicial, integridad en candidaturas y nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

La convocatoria fue emitida este lunes mediante un citatorio firmado por la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, en cumplimiento del decreto aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

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De acuerdo con el documento oficial, la sesión extraordinaria se realizará a las 15:00 horas en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, ubicado sobre Paseo de la Reforma 135, en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México.

Senado alista periodo extraordinario con reforma judicial y soberanía nacional en el centro del debate. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Senado alista periodo extraordinario con reforma judicial y soberanía nacional en el centro del debate. Imagen de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez

El sistema electrónico de registro de asistencia estará habilitado desde las 13:30 horas.

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Reforma judicial y elecciones, entre los temas prioritarios

El periodo extraordinario se enfocará exclusivamente en asuntos específicos incluidos dentro de la convocatoria oficial, tal como lo establece la legislación parlamentaria.

Entre los temas que se prevé discutir en el Pleno destacan iniciativas vinculadas con la propuesta de reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como modificaciones relacionadas con la integridad de candidaturas y mecanismos para invalidar elecciones en casos de intervención extranjera.

Reforma judicial será uno de los ejes centrales del periodo extraordinario en el Senado. EFE/José Méndez
Reforma judicial será uno de los ejes centrales del periodo extraordinario en el Senado. EFE/José Méndez

Además, legisladores adelantaron que podrían abordarse ajustes legales derivados del proceso de elección judicial y otros asuntos considerados urgentes por las distintas fuerzas parlamentarias.

Temas que serán discutidos en el periodo extraordinario

  • Reforma judicial impulsada por el Ejecutivo federal
  • Integridad y revisión de candidaturas
  • Nulidad de elecciones por injerencia extranjera
  • Discusión sobre soberanía nacional
  • Reformas en materia de seguridad y combate a la extorsión
  • Seguimiento legislativo a la revisión del T-MEC

Senado prevé diálogo con congresistas de Estados Unidos por el T-MEC

En paralelo al inicio del periodo extraordinario, el senador Waldo Fernández informó que el Senado prevé recibir esta semana a una delegación de congresistas de Estados Unidos como parte de los trabajos de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Senado dará seguimiento a la revisión del T-MEC en periodo extraordinario. Foto María Luisa Severiano
Senado dará seguimiento a la revisión del T-MEC en periodo extraordinario. Foto María Luisa Severiano

El legislador señaló que el encuentro aún se encuentra en fase de ajustes, aunque destacó que el objetivo será fortalecer el diálogo bilateral en torno a temas económicos y comerciales estratégicos para la región.

Fernández sostuvo que la continuidad del tratado comercial resulta fundamental para México debido a su impacto en el empleo, la inversión y el crecimiento económico, especialmente en sectores industriales y manufactureros.

Asimismo, el senador afirmó que el Congreso acompañará los esfuerzos del gobierno federal en materia económica y destacó que diversas reformas aprobadas durante la actual Legislatura surgieron a partir del trabajo territorial y del contacto directo con la ciudadanía.

Soberanía nacional entra al debate legislativo

Otro de los temas que marcarán la agenda política del Senado será el debate sobre soberanía nacional e intervención extranjera.

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Soberanía nacional entra al debate del Senado en periodo extraordinario. Crédito: X @cguerreromtz

Durante la discusión en la Comisión Permanente, el senador Manuel Huerta insistió en la necesidad de fortalecer la defensa de la soberanía mexicana frente a posibles actos de injerencia extranjera.

El legislador hizo referencia al operativo realizado en Chihuahua para desmantelar un presunto narcolaboratorio, caso en el que se reportó la participación de agentes extranjeros y que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República.

Huerta cuestionó el nivel de conocimiento que tenían autoridades estatales sobre dicho operativo y advirtió sobre los riesgos de permitir intervenciones externas en asuntos de seguridad nacional.

¿Qué es un periodo extraordinario en el Senado?

Periodo extraordinario: así funciona el mecanismo legislativo en el Congreso. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo
Periodo extraordinario: así funciona el mecanismo legislativo en el Congreso. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

El periodo extraordinario es un mecanismo legislativo que permite al Congreso sesionar durante los recesos ordinarios para atender asuntos urgentes o pendientes.

A diferencia de los periodos ordinarios, estas sesiones no tienen fechas establecidas previamente y únicamente pueden abordar los temas incluidos en la convocatoria aprobada por la Comisión Permanente.

Con ello, el Senado busca acelerar la discusión de reformas prioritarias en medio de un contexto político marcado por la reforma judicial, la relación bilateral con Estados Unidos y el debate sobre soberanía nacional.

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