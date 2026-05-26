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La SRE coordina con la ONU iniciativa con mujeres y jóvenes en Haití sobre reconstrucción social

El encuentro permitió la elaboración de un documento de propuestas entregado a autoridades haitianas e internacionales

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El encuentro permitió la elaboración de un documento de propuestas entregado a autoridades haitianas e internacionales
La SRE impulsó en Puerto Príncipe un taller para fortalecer el tejido social en Haití junto a más de 40 líderes locales. Crédito: X/@SRE_mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) facilitó en Puerto Príncipe un taller con más de 40 mujeres y jóvenes líderes locales para construir propuestas de reconstrucción del tejido social en Haití, de acuerdo con un comunicado emitido este 25 de mayo.

Según la Cancillería, el encuentro generó un documento final que se entregará a la Comisión Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración y al representante especial del secretario general de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, con el objetivo de orientar políticas y programas de estabilización y combate a la violencia.

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El taller “El Papel de las Mujeres y las Juventudes para la reconstrucción del tejido social de Haití se realizó los días 20 y 21 de mayo y fue organizado por la SRE en coordinación con ONU Mujeres, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH)y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la SRE.

Autoridades mexicanas asisten al taller en Haití

El encuentro permitió la elaboración de un documento de propuestas entregado a autoridades haitianas e internacionales
El taller, inaugurado por Raquel Serur y Pedrica Saint Jean, destaca el papel clave de las mujeres y juventudes haitianas. Crédito: X/@SRE_mx

En representación del canciller Roberto Velasco Álvarez, la inauguración corrió a cargo de la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, mediante un mensaje videograbado, y participó la ministra de la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres Pedrica Saint Jean, de acuerdo con el comunicado.

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La SRE indicó que también asistieron el embajador de México en Haití, Jesús Cisneros, representantes del sistema de Naciones Unidas y líderes de la sociedad civil haitiana. El taller fue facilitado por Helietta González, con un Modelo de Aprendizaje Vivencial (ELM) basado en principios de mediación y construcción de paz.

Como resultado de las jornadas, la SRE señaló que las y los participantes identificaron puntos de entrada para la cooperación internacional y acordaron tres ejes prioritarios: participación política, resiliencia económica y mitigación de la violencia de género en contextos de fragilidad.

La violencia de bandas, la inseguridad alimentaria y el desplazamiento interno alcanzan niveles críticos en Haití

La violencia de las bandas criminales en Haití ha causado desplazamiento forzado y colapso de los servicios básicos, según Amnistía Internacional. (AP foto/Odelyn Joseph)
La violencia de las bandas criminales en Haití ha causado desplazamiento forzado y colapso de los servicios básicos, según Amnistía Internacional. (AP foto/Odelyn Joseph)

Amnistía Internacional (AI) alertó el pasado 22 de mayo que Haití enfrenta una crisis muy compleja por la violencia de bandas criminales, el colapso de servicios básicos y una respuesta internacional insuficiente, en un escenario que ya deja millones de personas con hambre, desplazamiento forzado y ataques contra hospitales y escuelas, según dijo la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, en entrevista con EFE.

La magnitud de la crisis también se refleja en el desplazamiento interno: 1.4 millones de personas tuvieron que dejar sus hogares el año pasado, un nivel sin precedente, de acuerdo con organismos internacionales citados por EFE. A eso se suma que 5.8 millones de haitianos, el 52% de la población, sufren inseguridad alimentaria en nivel de crisis o peor.

Piquer dijo a EFE que el país “está sumido en un contexto de violencia en el que las pandillas han desplegado abusos que van desde asesinatos y violencia sexual hasta ataques contra hospitales y escuelas. La representante de AI sostuvo que esa violencia deteriora la vida de millones de personas, en especial de mujeres y niños, que viven en condiciones infrahumanas.

Solo entre enero y marzo de este 2026 hubo 1 mil 642 muertos y 745 heridos en Haití, según BINUH. Además, las pandillas fueron responsables del 27% de las víctimas.

La misma oficina señaló que las operaciones de las fuerzas de seguridad causaron el 69% de los muertos y heridos. Entre esas víctimas hubo decenas de civiles, incluidos niños, según los datos citados por EFE.

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