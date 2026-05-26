México

SEP: ¿Qué pasa con las becas para estudiantes de escuelas privadas en 2026?

Las y los alumnos de colegios pueden solicitar dicho beneficio en el ciclo escolar

Guardar
Google icon
Una estudiante y un administrativo intercambian un sobre en un escritorio. Detrás, el logo de la SEP y un cartel de 'Becas' en una pared blanca.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se dieron a conocer las nuevas reglas para las becas destinadas a estudiantes de escuelas privadas durante el ciclo escolar 2026-2027 en la SEP.

El programa otorga una exención total o parcial en el pago de colegiaturas a quienes cumplan ciertos requisitos académicos y económicos, con el objetivo de evitar la interrupción de estudios por motivos financieros.

PUBLICIDAD

Las becas no solo se aplican al ciclo escolar completo, sino que también impiden cancelaciones a mitad del año escolar, salvo que la SEP detecte irregularidades en la información proporcionada o problemas de conducta.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de Puebla, el apoyo puede representar una reducción del 25, 50 o 75 % de la cuota de colegiatura.

PUBLICIDAD

La decisión final sobre los beneficiarios recae en los comités de las escuelas y la Dirección de Becas.

Los interesados deben solicitar el formato de beca en su plantel entre el 25 y el 31 de mayo.

Posteriormente, la documentación requerida debe ser entregada del 29 de junio al 5 de julio directamente en la institución educativa.

Los resultados se publicarán entre el 20 y el 26 de julio, y la Coordinación de Desarrollo Educativo (CORDE) entregará los resolutivos del 21 al 27 de septiembre.

Cómo funcionan las becas para alumnos de escuelas privadas

La beca consiste en la exención total o parcial de las cuotas establecidas por la escuela.

Puede cubrir el 25%, 50% o 75% del costo, aplicándose a un ciclo escolar completo.

Este apoyo no puede suspenderse durante el año, a menos que la SEP lo determine tras una revisión por irregularidades.

El programa está dirigido a estudiantes inscritos en instituciones particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), desde nivel preescolar hasta superior.

El beneficio depende de la situación socioeconómica y el desempeño académico del solicitante.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

Fechas clave para registro y aprobación

  • Solicitud de formato en el plantel: del 25 al 31 de mayo de 2026
  • Entrega de documentos en la escuela: del 29 de junio al 5 de julio de 2026
  • Publicación de resultados: del 20 al 26 de julio de 2026
  • Entrega de resolutivos por CORDE: del 21 al 27 de septiembre de 2026

Estas fechas aplican para niveles preescolar, primaria, secundaria, media superior, capacitación para el trabajo y superior.

Qué estados pueden solicitarlas

Aunque la convocatoria principal corresponde a Puebla, otros estados como el Estado de México también cuentan cada año con programas similares, sujetos a las reglas y calendarios de su Secretaría de Educación estatal.

Para participar, el plantel debe estar incorporado a la SEP y tener RVOE vigente.

En la mayoría de los casos, los trámites se gestionan directamente en el área de control escolar de cada institución, o a través de las secretarías estatales.

Qué abarcan las becas de escuelas privadas

Vista aérea de dos edificios escolares modernos de ladrillo con techos rojos, rodeados de personas. Al fondo, se observan montañas y una ciudad
(SEP)

La beca cubre una reducción parcial o total de la colegiatura.

El porcentaje de apoyo depende del análisis de cada caso, considerando el promedio escolar y la situación económica familiar.

No se incluyen gastos adicionales, como inscripciones, materiales o actividades extracurriculares.

Por ley, las escuelas privadas incorporadas a la SEP deben destinar parte de su matrícula a becas, conforme al Artículo 57 de la Ley General de Educación.

Pasos para solicitar la beca

  • Solicitar el formato de beca en la escuela entre el 25 y el 31 de mayo.
  • Reunir los documentos: comprobante de promedio, comprobante de ingresos, comprobante de inscripción y comprobante de domicilio.
  • Presentar toda la documentación en la institución educativa del 29 de junio al 5 de julio.
  • Asegurarse de que la documentación esté completa y auténtica, ya que se excluirán solicitudes con documentos alterados o incompletos.
  • Recibir el acuse de recibo con sello y firma del plantel.
  • Consultar los resultados entre el 20 y el 26 de julio.
  • Los seleccionados recibirán el resolutivo de la beca del 21 al 27 de septiembre a través de la CORDE.

Para quienes cursan niveles de educación especial y preescolar, el promedio no es requisito.

La convocatoria detalla que la revisión y selección se realiza de manera transparente en cada plantel y bajo supervisión de la SEP.

Temas Relacionados

SEPBecasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

El entrenador pasó de la gloria e ilusión a un escenario triste y desolador al perder la final en la cancha del Olímpico Universitario, por lo que analizaría su futuro

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Addis Tuñón hace frente a las burlas de Maribel Guardia por ser nueva tutora del hijo de Imelda: “No me sentí cómoda”

La conductora de ‘De primera mano’ aclaró que su nombramiento como tutora del hijo de Imelda Tuñón no implica tener acceso al dinero ni administrar los bienes de Julián Figueroa, desmintiendo especulaciones económicas

Addis Tuñón hace frente a las burlas de Maribel Guardia por ser nueva tutora del hijo de Imelda: “No me sentí cómoda”

Lluvias intensas, calor extremo y riesgo de tornados: así afectará el clima este martes 26 de mayo en México

Fuertes tormentas y onda de calor golpearán varias regiones del país

Lluvias intensas, calor extremo y riesgo de tornados: así afectará el clima este martes 26 de mayo en México

Pronóstico del clima en Monterrey para antes de salir de casa este 26 de mayo

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Monterrey para antes de salir de casa este 26 de mayo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ecatepec

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de un millón de dólares en cocaína que iban a pasar de México a EEUU

Aseguran más de un millón de dólares en cocaína que iban a pasar de México a EEUU

Autoridades confirman bloqueos por delincuente muerto y dos agentes heridos en Colima

Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió

Vinculan a proceso a “El Daza”, presunto líder de UJ40 de la Unión Tepito

Sicarios colombianos del CJNG y Cárteles Unidos asedian la Meseta Purépecha de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Addis Tuñón hace frente a las burlas de Maribel Guardia por ser nueva tutora del hijo de Imelda: “No me sentí cómoda”

Addis Tuñón hace frente a las burlas de Maribel Guardia por ser nueva tutora del hijo de Imelda: “No me sentí cómoda”

Natalia Lafourcade reacciona al meme de ‘las Natalias’ que la compara con otras músicas: “Qué ociosidad”

Tonic Fest: posponen festival con El Malilla, Paulina Rubio y más por condiciones climáticas en Acapulco

Yolanda Andrade y Julio César Chávez conmueven con emotivo beso en “un día inolvidable”

Leire Martínez suma segunda fecha en CDMX

DEPORTES

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Mexibús tendrá ampliación en Edomex: qué colonias estarán en la nueva ruta

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul