SEP: ¿Qué pasa con las becas para estudiantes de escuelas privadas en 2026?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se dieron a conocer las nuevas reglas para las becas destinadas a estudiantes de escuelas privadas durante el ciclo escolar 2026-2027 en la SEP.

El programa otorga una exención total o parcial en el pago de colegiaturas a quienes cumplan ciertos requisitos académicos y económicos, con el objetivo de evitar la interrupción de estudios por motivos financieros.

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Las becas no solo se aplican al ciclo escolar completo, sino que también impiden cancelaciones a mitad del año escolar, salvo que la SEP detecte irregularidades en la información proporcionada o problemas de conducta.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública de Puebla, el apoyo puede representar una reducción del 25, 50 o 75 % de la cuota de colegiatura.

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La decisión final sobre los beneficiarios recae en los comités de las escuelas y la Dirección de Becas.

Los interesados deben solicitar el formato de beca en su plantel entre el 25 y el 31 de mayo.

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Posteriormente, la documentación requerida debe ser entregada del 29 de junio al 5 de julio directamente en la institución educativa.

Los resultados se publicarán entre el 20 y el 26 de julio, y la Coordinación de Desarrollo Educativo (CORDE) entregará los resolutivos del 21 al 27 de septiembre.

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Cómo funcionan las becas para alumnos de escuelas privadas

La beca consiste en la exención total o parcial de las cuotas establecidas por la escuela.

Puede cubrir el 25%, 50% o 75% del costo, aplicándose a un ciclo escolar completo.

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Este apoyo no puede suspenderse durante el año, a menos que la SEP lo determine tras una revisión por irregularidades.

El programa está dirigido a estudiantes inscritos en instituciones particulares con autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), desde nivel preescolar hasta superior.

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El beneficio depende de la situación socioeconómica y el desempeño académico del solicitante.

(Cuartoscuro)

Fechas clave para registro y aprobación

Solicitud de formato en el plantel: del 25 al 31 de mayo de 2026

Entrega de documentos en la escuela: del 29 de junio al 5 de julio de 2026

Publicación de resultados: del 20 al 26 de julio de 2026

Entrega de resolutivos por CORDE: del 21 al 27 de septiembre de 2026

Estas fechas aplican para niveles preescolar, primaria, secundaria, media superior, capacitación para el trabajo y superior.

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Qué estados pueden solicitarlas

Aunque la convocatoria principal corresponde a Puebla, otros estados como el Estado de México también cuentan cada año con programas similares, sujetos a las reglas y calendarios de su Secretaría de Educación estatal.

Para participar, el plantel debe estar incorporado a la SEP y tener RVOE vigente.

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En la mayoría de los casos, los trámites se gestionan directamente en el área de control escolar de cada institución, o a través de las secretarías estatales.

Qué abarcan las becas de escuelas privadas

(SEP)

La beca cubre una reducción parcial o total de la colegiatura.

El porcentaje de apoyo depende del análisis de cada caso, considerando el promedio escolar y la situación económica familiar.

No se incluyen gastos adicionales, como inscripciones, materiales o actividades extracurriculares.

Por ley, las escuelas privadas incorporadas a la SEP deben destinar parte de su matrícula a becas, conforme al Artículo 57 de la Ley General de Educación.

Pasos para solicitar la beca

Solicitar el formato de beca en la escuela entre el 25 y el 31 de mayo.

Reunir los documentos: comprobante de promedio, comprobante de ingresos, comprobante de inscripción y comprobante de domicilio.

Presentar toda la documentación en la institución educativa del 29 de junio al 5 de julio.

Asegurarse de que la documentación esté completa y auténtica, ya que se excluirán solicitudes con documentos alterados o incompletos.

Recibir el acuse de recibo con sello y firma del plantel.

Consultar los resultados entre el 20 y el 26 de julio.

Los seleccionados recibirán el resolutivo de la beca del 21 al 27 de septiembre a través de la CORDE.

Para quienes cursan niveles de educación especial y preescolar, el promedio no es requisito.

La convocatoria detalla que la revisión y selección se realiza de manera transparente en cada plantel y bajo supervisión de la SEP.