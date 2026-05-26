Leire Martínez suma segunda fecha en CDMX

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La alta demanda de boletos obligó a Leire Martínez a sumar una fecha adicional en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México para su Aquella Niña Tour, confirmando el vínculo especial que mantiene con el público local pese a su separación hace dos años de La Oreja de Van Gogh.

La artista española, en plena etapa introspectiva, prepara estos conciertos como un puente entre su historia personal y su presente musical.

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Martínez compartió que este ciclo de presentaciones no solo exhibirá su nuevo repertorio solista, sino que funcionará como una travesía emocional.

La gira incluirá actuaciones el 29 de mayo en Guadalajara, el 30 en el Lunario del Auditorio Nacional y, tras agotar entradas, el 1 de junio en el Teatro Metropólitan.

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Martínez, quien debutó en México hace 18 años, relató que desde su llegada al aeropuerto fue recibida por seguidores históricos, lo que, según sus palabras, demuestra que “en cuanto México te apapacha es para siempre”.

Leire Martínez, primera firma de discos lejos de Amaia Montero y 'LODVG'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Aquella Niña Tour: un recorrido entre pasado y presente

La intérprete precisó que, aunque el núcleo de la gira serán las canciones de su nuevo disco, los asistentes también podrán escuchar algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

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En su encuentro con los medios, Martínez aclaró que este momento de su carrera está marcado tanto por la gratitud como por la necesidad de reconectar con su historia.

Parte del disco está dedicado al amor en todas sus formas: a su esposo, a quienes la han apoyado y, sobre todo, a sí misma.

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En respuesta a quienes se preguntan cómo ha vivido su salida de La Oreja de Van Gogh, la cantante explicó que sólo puede hacerse cargo de sus decisiones.

Qué pasó con Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh

La polémica entre Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh se desata tras la salida abrupta de la cantante en octubre de 2024, después de 17 años como vocalista.

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El detonante es el regreso inesperado de Amaia Montero, fundadora del grupo, quien reaparece en un show de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu en junio de 2024.

A partir de ese momento, la banda considera celebrar el 30 aniversario con Amaia al frente, excluyendo a Leire, quien propone una gira conjunta que es rechazada por Montero y apoyada por los demás integrantes.

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El comunicado oficial sobre la salida de Leire se publica sin su consentimiento y sin aviso previo, lo que intensifica la polémica y genera críticas sobre la forma en que se maneja el cambio de vocalista.

Además, Pablo Benegas, guitarrista y fundador, también se aparta del grupo al no compartir el rumbo decidido por el resto de los miembros.

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En 2026, el tema sigue generando tensiones entre los fans, especialmente tras la viralización de la respuesta pública de Leire durante sus conciertos en solitario.