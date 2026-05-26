México

Leire Martínez suma segunda fecha en CDMX

La cantante española fue separada de La Oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero

Guardar
Google icon
Fachada nocturna del Teatro Metropólitan de CDMX, iluminada en dorado y azul. Leire Martínez en primer plano (dibujo), sonríe. Dibujo de grupo en recorte de papel.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La alta demanda de boletos obligó a Leire Martínez a sumar una fecha adicional en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México para su Aquella Niña Tour, confirmando el vínculo especial que mantiene con el público local pese a su separación hace dos años de La Oreja de Van Gogh.

La artista española, en plena etapa introspectiva, prepara estos conciertos como un puente entre su historia personal y su presente musical.

PUBLICIDAD

Martínez compartió que este ciclo de presentaciones no solo exhibirá su nuevo repertorio solista, sino que funcionará como una travesía emocional.

La gira incluirá actuaciones el 29 de mayo en Guadalajara, el 30 en el Lunario del Auditorio Nacional y, tras agotar entradas, el 1 de junio en el Teatro Metropólitan.

PUBLICIDAD

Martínez, quien debutó en México hace 18 años, relató que desde su llegada al aeropuerto fue recibida por seguidores históricos, lo que, según sus palabras, demuestra que “en cuanto México te apapacha es para siempre”.

Leire Martínez, primera firma de discos lejos de Amaia Montero y 'LODVG'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
Leire Martínez, primera firma de discos lejos de Amaia Montero y 'LODVG'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Aquella Niña Tour: un recorrido entre pasado y presente

La intérprete precisó que, aunque el núcleo de la gira serán las canciones de su nuevo disco, los asistentes también podrán escuchar algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

En su encuentro con los medios, Martínez aclaró que este momento de su carrera está marcado tanto por la gratitud como por la necesidad de reconectar con su historia.

Parte del disco está dedicado al amor en todas sus formas: a su esposo, a quienes la han apoyado y, sobre todo, a sí misma.

En respuesta a quienes se preguntan cómo ha vivido su salida de La Oreja de Van Gogh, la cantante explicó que sólo puede hacerse cargo de sus decisiones.

Qué pasó con Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh

La polémica entre Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh se desata tras la salida abrupta de la cantante en octubre de 2024, después de 17 años como vocalista.

El detonante es el regreso inesperado de Amaia Montero, fundadora del grupo, quien reaparece en un show de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu en junio de 2024.

A partir de ese momento, la banda considera celebrar el 30 aniversario con Amaia al frente, excluyendo a Leire, quien propone una gira conjunta que es rechazada por Montero y apoyada por los demás integrantes.

El comunicado oficial sobre la salida de Leire se publica sin su consentimiento y sin aviso previo, lo que intensifica la polémica y genera críticas sobre la forma en que se maneja el cambio de vocalista.

Además, Pablo Benegas, guitarrista y fundador, también se aparta del grupo al no compartir el rumbo decidido por el resto de los miembros.

En 2026, el tema sigue generando tensiones entre los fans, especialmente tras la viralización de la respuesta pública de Leire durante sus conciertos en solitario.

Temas Relacionados

Leire MartinezLa Oreja de Van Goghmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

Los hechos fueron registrados en el municipio de Tecomán

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: activan alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 25 de mayo: activan alerta amarilla y naranja por lluvias y granizo

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Tarjeta Mi Movilidad: cómo tramitarla, cuánto cuesta y en qué sistemas de transporte funciona en Guadalajara

La tarjeta Mi Movilidad es el sistema actual para acceder al transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara

Tarjeta Mi Movilidad: cómo tramitarla, cuánto cuesta y en qué sistemas de transporte funciona en Guadalajara

Lilly Téllez acusa fraude millonario en el INE: señala a Guadalupe Taddei y empresa ligada a sus hijos

La senadora del PAN aseguró que la ASF detectó irregularidades por 65 millones de pesos en contratos otorgados en 2024

Lilly Téllez acusa fraude millonario en el INE: señala a Guadalupe Taddei y empresa ligada a sus hijos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

Reportan bloqueos en Colima tras presunto enfrentamiento armado

Asesinan a agente de investigación de la Fiscalía de Guanajuato, atacante también murió

Vinculan a proceso a “El Daza”, presunto líder de UJ40 de la Unión Tepito

Sicarios colombianos del CJNG y Cárteles Unidos asedian la Meseta Purépecha de Michoacán

Secretario de Seguridad de Chihuahua defiende acuerdo firmado por Maru Campos con Texas sobre seguridad fronteriza: “Somos vecinos”

ENTRETENIMIENTO

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

Ana María Alvarado alerta por sofisticado intento de robo mediante su empleada doméstica: “Enséñanos la casa”

Roberto Tello ‘El Coreano’ reacciona a fuertes acusaciones de robo a Yulianna Peniche: “Tendrá sus razones”

Emmanuel y Mijares anuncian nueva fecha en Auditorio Nacional: preventa para los 13 años de ‘Two’r Amigos’

Maribel Guardia lanza dura acusación contra Addis Tuñón por su nieto José Julián: “Nunca se paró en la casa a una fiesta de cumpleaños”

Fátima Bosch choca con la prensa por señalamientos de vínculo con maquillista acusado de agresión

DEPORTES

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

De la Liga MX al Mundial 2026: Selección Colombia revela su lista de convocados y hay un campeón con Cruz Azul

Willer Ditta denuncia ataques contra su hijo en el Estadio Olímpico tras coronarse campeón con Cruz Azul

Aficionados del América se vuelven virales tras celebrar el campeonato de Cruz Azul sobre Pumas: “Quiero a Huiqui”

Día Mundial del Futbol: estos son los beneficios de echarte una cascarita

Cruz Azul campeón: este es el recuento de lo que fue el Clausura 2026 para la Máquina