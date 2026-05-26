Procesan a “El Titán”, hombre ligado al Cártel del Noreste detenido con vehículos de lujo en Nuevo León

(X @OHarfuch)

José Antonio “N”, un hombre apodado El Titán y supuestamente relacionado con el Cártel del Noreste, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en su modalidad de posesión simple y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquisición de recursos.

La situación del hombre fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) el 25 de mayo.

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