“No te puedes negar”: Banda MS admitió haber tocado para líderes del crimen organizado

Dentro del espectro del regional mexicano, Banda MS es una de las agrupaciones que más ha destacado, logrando encumbrar grandes éxitos del género como Mi mayor anhelo y El color de tus ojos, temas con los que la banda originaria de Sinaloa han conquistado a público mexicano y más allá de las fronteras.

La banda liderada por Sergio Lizárraga se conforma por 16 integrantes, de los cuales la mitad son socios del exitoso proyecto musical nacido en 2003. Durante su trayectoria los músicos han sido equiparados con otras importantes figuras como La arrolladora y El recodo, exponentes con los que comparten el género y la temática de muchas de sus canciones.

Ahora, tres de los integrantes de Banda MS brindaron una entrevista a Yordi Rosado en su canal de YouTube, donde admitieron que la agrupación se ha presentado en fiestas privadas relacionadas con integrantes del crimen organizado.

Fue Walo Silvas quien destacó que dicho tema se ha convertido en un tabú, pero subrayó que es difícil para ellos como agrupación negarse cuando los quieren contratar para amenizar fiestas de todo tipo.

“Se volvió como un tema tabú, pero siendo sinceros la Banda MS cuando empezó, iniciamos en un tiempo donde proliferaba mucho la cultura del narco. El decirte que nunca tocamos en una fiesta de esas sería realmente mentirte.

“Muchas veces tocamos en fiestas que ni siquiera sabíamos que era para gente ‘de esa’, simplemente que estabas ahí y de repente escuchabas al siguiente día: ‘no viste que en esa fiesta estaba fulano de tal’, ‘ah, no, ni lo conozco’”, expresó el músico.

“A veces ni te dabas ni cuenta”. De esa forma es como se percataban que habían tocado en fiestas en las cuales habían estado presentes líderes de esas organizaciones, por lo que es ‘ilógico decirte que no tocamos nunca’... ¿Cómo te niegas?”

Y es que al ser famosos y ya en el ambiente de la fiesta, incluso algunos sujetos ligados al crimen organizado a veces les solicitan tomarse fotografías con ellos o que beban alguna copa en su mesa, y les han querido brindar grandes regalos, como un auto:

“Vamos a un antro y me dicen ‘hey, te habla el jefe’ y yo ‘¿cuál jefe?’ Me ha tocado quien me saluda y me dice ‘Si te tomas un trago con el morro que está allá dice que te regalan un carro o equis cosa’, y le digo ‘No me regale nada, todo bien’... Tienes que aprender a no ofender a la persona, a no hacer un desaire, pero tampoco comprometerte”.

Asimismo, Alan Ramírez, Sergio Lizárraga y Oswaldo Silvas confesaron que en el inicio de sus carreras musicales con Banda MS llegaron a sentir temor por si en algún evento o fiesta se desatara algún conflicto que involucrara armas de fuego entre los invitados.

“Te puedo decir que tenemos muchos años que no, en nuestros inicios fue realmente...”. De igual manera, los músicos prefieren limitar su convivencia con quienes pueda resultar peligrosa.

“Se vuelve un poquito complicado esa parte, porque ahorita en estos tiempos como está la tecnología, una fotografía te puede comprometer aunque no haya nada, una fotografía tuya en Internet puede ocasionar que la gente piense... tienes que aprender de qué manera el no ofender a la persona, que no sienta que es un desaire, pero a la vez no comprometerte”, expresó Silvas.

“Es parte de nuestra cultura... A esas personas también les gusta la música, el espectáculo, y de repente tienen la manera de contratar una banda. Si a ti te llama alguien importante de ese mundo, ¿te vas a negar?... No te puedes negar, es la realidad”, recalcó.

