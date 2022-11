Ángela Aguilar reaccionó a su colaboración musical con Yuridia y confesó cómo es trabajar con la famosa

(Foto: Captura de pantalla/Youtube)

Hace unos días se estrenó Qué agonía, la nueva canción de Yuridia en colaboración con Ángela Aguilar, así, ante el rotundo éxito de este sencillo, la joven de 19 años reveló cómo fue trabajar con una de las intérpretes más queridas de México.

Fue durante un encuentro con los medios, donde la cantante de éxitos como En realidad, Ahí donde me ven o Ella que te dio mencionó que fue un honor haber podido colaborar con la ex Académica.

“Es muy bonito poder cantar con una señora con tanta experiencia, tanta trayectoria y tanta voz. (Fue) una gran experiencia, es una mujer que yo admiro muchísimo, una señora a la que le tengo el mayor respeto y qué bonito que se le antojó grabar una de mis canciones”, dijo durante la conferencia de prensa transmitida por De primera mano.

Asimismo, Ángela no dudó en mostrar su admiración hacia Yuridia y reconoció que es uno de los talentos más grandes con los que cuenta el continente dentro de la industria musical.

“La verdad, la admiro muchísimo y tiene una de las voces más privilegiadas de México, de Latinoamérica”, añadió la integrante de la Dinastía Aguilar.

Respecto a los rumores que apuntaban a que hubo una rivalidad entre las colaboradoras, Ángela no sólo desmintió los hechos, sino que lanzó un contundente mensaje.

“A mí se me hace de los más feo que comparen a las mujeres y que nos pongan a una contra la otra, yo creo que eso es lo más terrible que puede hacer el público en general y quién sea”, dijo.

Algo que tampoco pasó desapercibido para Ángela fue que Yuridia tuvo la disposición de cantar una melodía de su autoría y se mostró emocionada por esta situación.

“Creo que las mujeres en este caso Yuridia y yo estamos para apoyarnos, para levantarnos, para ser exitosas juntas, o sea, es una canción que yo compuse junto a mi papá y unos amigos”, concluyó.

A pocos días de su estreno, Qué agonía ya cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube y los fans de ambas cantantes no han dudado en llenar de halagos este nuevo tema.

“No puedo dejar de escucharla es adictiva esta canción y duele asta el alma te da una sensación como bonita, díganme que no soy la única”. “YURIDIA cuenta con 12 canciones dentro de los 100 videos musicales más populares en México y eso sólo una reina lo puede lograr. Y eso incluye este rolonon”. “Díganme qué no soy el único que piensa que le faltó más minutos a esta bella canción”. “Estas si son cantantes y artistas con talento... no influencers que juegan a ser cantantes. Viva México”, son algunas de las menciones en redes.

Cabe recordar que el sábado pasado, Ángela Aguilar participó en el cierre del Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México y sorprendió al público con su impactante voz.

Alrededor de las 21:00 horas del 29 de octubre, la cantante salió al imponente escenario ataviada con un vestido espectacular, el cual estaba conformado por dos partes, un corsé negro de encaje y mangas largas transparentes en la parte superior; la falda era larga y ampona, cubierta también con cientos de flores de cempasúchil.

Un mariachi hizo llorar a las guitarras y el sentimiento de amor por México se apoderó de la abarrotada Plaza de la Constitución cuando Ángela Aguilar interpretó “La Llorona” y “La Malagueña”, ante miles de personas.

SEGUIR LEYENDO