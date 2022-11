María Levy confesó que estuvo a punto de casarse en Las Vegas por una apuesta

Foto: Instagram / @marialevyy

María Levy, hija de Mariana Levy, confesó que hace unos años estuvo a punto de casarse impulsivamente en uno de los lugares más controversiales de Estados Unidos por un reto.

Talina Fernández no fue liquidada en Televisa después de 46 años “al pie del cañón” Derivado de sus problemas financieros, recientemente la conductora tuvo que poner en venta las joyas familiares que le heredó su abuelo VER NOTA

Fue durante el podcast Platicando con mi abuela, donde la fotógrafa de 26 años le contó a Talina Fernández la verdad detrás de esa historia que casi la lleva al altar en las Vegas, Nevada.

“¿Te acuerdas de aquel novio? no diré nombres. Casi me casó, no te conté la historia, ahí te va, o sea está durísima”, dijo en primera instancia Levy.

Talina Fernández aseguró que ya no tiene relación con Televisa tras el despido de Coco Levy La “Dama del buen decir” insiste en que su hijo es inocente y las jóvenes que lo acusaron por diferentes presuntos delitos estarían mintiendo VER NOTA

En este sentido, la modelo relató que todo sucedió cuando era más joven y debido a los fuertes sentimientos que tenía por la persona que en ese entonces era su pareja no dudó en contraer matrimonio cuando se les presentó la oportunidad.

(Foto: Instagram: @Marialevyy)

“Nos invitaron a Las Vegas. Yo tenía 20 años y ese wey y yo estábamos muy tontos, muy enamorados, muy chavitos, pero en el avión íbamos con amigo que nos dijo’ les apuesto que no se casan”, mencionó.

Comunidad LGBT+ ya se puede casar en el Estado de México El Periódico Oficial Gaceta de Gobierno publicó este martes, primero de noviembre, el decreto en el cual aprueba que cualquier persona de la entidad puede contraer nupcias VER NOTA

Aparentemente, en un inicio, tanto María como su novio se habrían negado, sin embargo, quien los estaba incitando les prometió una exorbitante cantidad de efectivo a cambio.

“Obvio no, pero este güey nos ofreció una cantidad de dinero, que era mucho dinero y en esa época yo no tenía carrera, no tenía trabajo”, externó.

Tras tener el pacto sellado, los jóvenes habrían llegado a su destino y desembolsaron grandes cantidades de dinero entre los festejos previos y algunos documentos que necesitaban.

María Levy (Foto: Instagram@marialevyy)

“Llegamos a Las Vegas y lo que hicimos fue pagar 200 dólares para tener un permiso de registro para podernos casar, nos fuimos a celebrar a un antro, pedimos botellas, todo el rollo, gastamos una cantidad de dinero tremenda”.

Sin embargo, cuando ya todo estaba preparado, el amigo que hizo el trato inicial mencionó que era una broma y que no les pagaría ese dinero. Ante esto, la pareja habría quedado sin llegar al altar y con una gran deuda por todo el dinero que gastaron previamente.

Ante el relato, Talina Fernández, abuela de María no tardó en dar su punto de vista y ahondó en que las cosas se dieron de esa forma por alguna buena razón.

“Qué bueno que se rajó, ese fue Diosito que dijo no, no, ahorita la jaló de los pelos porque va a cometer un error crucial”, acotó.

(Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Cabe recordar que María es muy cercana a Talina Fernández y en varias ocasiones ha compartido algunas anécdotas que ha vivido con su familiar.

En este sentido, en su cuenta de TikTok, María compartió hace un tiempo la “mentira más grande” que le llegó a decir su abuela cuando era niña.

“Yo no quería dejar el biberón porque nunca quiero dejarlo, qué glorioso es tomar del biberón. Como de plano no hacía caso, un día desperté y no estaban mis biberones. Llegué con mi abuela y le dije que donde estaban mis biberones, y me dijo que vino una familia de becerritos, una mamá vaca y sus hijitos, entonces les dimos tus biberones para que pudieran tomar leche”, fue la historia que contó.

Pero esa no fue la única mentira que María Levy recibió por parte de su abuela, pues cuando era pequeña, también le informaron que el sabor de horchata en las aguas frescas era por la leche de jirafa y no fue capaz de desmentirlo hasta que ya era mucho mayor.

SEGUIR LEYENDO