Victoria Ruffo reaccionó ante la posibilidad de convertirse en primera dama de México

Durante la primera semana de noviembre el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, pese a los rumores de una posible incorporación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció entre bombo y platillo que buscaría encabezar el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de no descartar el puesto de Alejandro Alito Moreno Cárdenas o la candidatura a la Presidencia de la República.

“No me voy a descartar para el cargo de dirigente nacional del PRI y tampoco me voy a descartar para competir por la candidatura presidencial del PRI para el próximo proceso electoral federal”, fueron las palabras que mencionó; sin embargo, indicó que primero trabajará por Hidalgo.

Ante esta situación, su pareja desde el 2001, la primera actriz María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno-Ruffo mejor conocida como Victoria Ruffo reaccionó ante la posibilidad de convertirse en la primera dama de México, como en su momento lo fue su compañera de Televisa, Angélica Rivera, ahora exesposa de Enrique Peña Nieto.

José Eduardo Derbez lleva una buena relación con Omar Fayad, el esposo de Victoria Ruffo (IG: jose_eduardo92)

Fue en un encuentro con diversos medios de comunicación durante la alfombra roja de la puesta en escena La Clase, protagonizada por José Eduardo Derbez, donde la histrionisa de 60 años fue cuestionada sobre las aspiraciones políticas de su esposo, así como del futuro actoral de su primogénito.

Bajo este contexto, la protagonista de Corona de lágrimas, La madrastra, Vivo por Elena y Capricho se mostró orgullosa de Fayad Meneses y por sus aspiraciones presidenciales, además, habló en un tono de broma sobre la posibilidad de convertirse en primera dama de México.

“Como la señora presidenta… Yo me veo siempre junto a mi marido, en donde esté, como esté, siempre a su lado”, comentó para los medios de comunicación.

Foto: Twitter @Joselin66149179

Por su parte, el ex gobernador de Hidalgo no quiso hablar de política, pero sí quiso enviarle buenos deseos a Eugenio Derbez quien se encuentra en Los Ángeles recuperándose de la fractura múltiple: “Lo hice a través de José Eduardo, esperemos que esté bien, que se recupere pronto, José Eduardo ha estado al pendiente, me platicó, la verdad le deseamos lo mejor, que se restablezca”, arguyó.

La intérprete mexicana nacida en la Ciudad de México ya tiene experiencia como primera dama, tanto en Pachuca -cuando su esposo fue el alcalde de 2006 a 2009-, como en el sexenio estatal en Hidalgo de Fayad, concluido el 4 de septiembre de este 2022.

PRI rechazó candidatura de Omar Fayad en Hidalgo

El pasado 6 de noviembre, la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que rechazó la solicitud del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, para contender en el proceso de selección de los nuevos integrantes del Consejo Político Nacional.

El exgobernador de Hidalgo anunció sus intenciones de ser el candidato del PRI en 2024 a la presidencia (Foto: Twitter/@omarfayad)

Aunada a esta situación, el pasado jueves 3 de noviembre cuando la estructura del tricolor informó que la “plantilla roja”, bajo la cual se registró el priista, no cumplió con los requisitos para su registro al no entregar una constancia expedida por la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario —misma que acredita la militancia por al menos cinco años—, por lo que se le imposibilitó participar en el proceso interno de elección para el periodo de 2022 a 2025.

Aunado a lo anterior, la carpeta tampoco incluyó el documento que emite la Secretaría de Finanzas, en el que se comprueba el pago de cuotas al partido hasta, por lo menos, septiembre del presente año. Sin embargo, se notificó que la plantilla contaba con 24 horas para presentar los documentos, con el fin de que no queden fuera del proceso interno.

