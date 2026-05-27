Esto es lo que gastaría un aficionado por seguir todos los partidos de la Selección Mexicana hasta la gran Final del Mundial 2026

Si la Selección Mexicana avanza hasta la Final en la Copa del Mundo 2026, un aficionado que decida seguir a su equipo deberá prepararse para un gasto considerable

Si la Selección Mexicana avanza hasta la Final en la Copa del Mundo 2026, un aficionado que decida seguir a su equipo deberá prepararse para un gasto considerable, ya que se prevé que el torneo será el más costoso para los seguidores.

Por primera vez, el evento se celebrará en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, con la participación de 48 selecciones de distintos continentes.

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Al ser uno de los anfitriones, se espera que la afición mexicana, reconocida históricamente por su entusiasmo en los Mundiales de la FIFA, vuelva a destacar durante esta edición.

Un grupo de entusiastas aficionados del fútbol mexicano, vestidos con la playera de la selección y algunos con los colores nacionales pintados en la cara, gritan emocionados durante un partido en el estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto gastaría un aficionado por seguir todos los partidos de la Selección Mexicana hasta la gran Final del Mundial 2026?

Para quienes planean seguir de cerca el recorrido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el costo total para dos personas bordea el millón de pesos mexicanos. Cabe indicar que este cálculo parte del escenario en el que México avanza como líder de su grupo y llega hasta la Final en East Rutherford, Nueva Jersey.

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El monto más elevado corresponde a las entradas para los partidos, con un estimado de MX$650,000 en boletos para cada encuentro, desde la fase de grupos hasta la final. A esto se suma el gasto en alojamiento, que ronda los MX$160,000 en las distintas ciudades anfitrionas del torneo.

El presupuesto contempla también los vuelos necesarios: el trayecto inicial desde la Ciudad de México a Estados Unidos, los desplazamientos internos entre sedes y el regreso al país, lo que suma MX$120,000. Finalmente, el rubro de comida y bebida para dos personas asciende a MX$70,000 durante toda la competencia.

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La gente mira una réplica del trofeo de la Copa del Mundo mientras visitan la exposición "Álbum Épico", la mayor exposición de fútbol en América Latina que contiene reliquias de leyendas como Ronaldo, Cruyff, Pelé y una colección de camisetas de la selección mexicana, mientras se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México en el Museo Yancuic, en Ciudad de México, México 15 de mayo 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Fuentes y criterios para cada rubro

Para determinar el costo del alojamiento, se consultaron más de 120,000 listados de hospedaje, combinando datos de Airbnb y Booking.com. El análisis tomó como referencia alojarse cerca de cada estadio, llegando un día antes de cada partido. El promedio entre ambas plataformas define la cifra final por partido.

En cuanto a los vuelos, el equipo recopiló tarifas de Google Flights, calculando un promedio sobre más de 52,000 trayectos en clase económica. Se consideró siempre la capital mexicana como punto de partida y destino final, y se omitieron vuelos internos cuando los partidos consecutivos se disputan en la misma ciudad.

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Aficionados mexicanos se congregan en un parque para ver un partido de fútbol del Mundial 2026 en una pantalla gigante, vistiendo las playeras de su selección y mostrando su apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a las entradas, los precios fueron extraídos de Livefootballtickets.com, tomando el valor más bajo disponible en el mercado secundario para cada encuentro al momento de la investigación.

El apartado de comida y bebida se basó en los precios recogidos por Numbeo, con una estimación diaria que cubre tres comidas económicas y tres bebidas sin alcohol por persona.

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