Jorge Ortiz de Pinedo reaparece en medio de rumores de su muerte: “Me encuentro bien, pero triste”

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, quien enfrenta complicaciones por EPOC y cáncer, aparece con una cánula nasal mientras espera un doble trasplante de pulmón. (Programa Hoy: YouTube)

Jorge Ortiz de Pinedo, actor y destacado productor de televisión y teatro, desmintió rumores de su muerte que circularon en plataformas digitales asociados a un sentido mensaje compartido en sus cuentas oficiales.

A través de su cuenta en X —anteriormente Twitter—, el histrión compartió un sentido mensaje en memoria del abogado Javier Tello Trejo, exprocurador y miembro del patronato de La Casa del Actor, fallecido el 24 de mayo.

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“Querido amigo, Dios te tiene reservado un lugar muy especial a su lado. El país te debe mucho, y quienes tuvimos la fortuna de conocerte y vibrar con tu energía, nunca podremos olvidarte”, se lee en la publicación.

El tuit alcanzó viralidad cuando usuarios de redes sociales y medios lo replicaron con una fotografía de Jorge Ortiz de Pinedo junto a un moño negro.

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El reconocido actor Jorge Ortiz de Pinedo fue blanco de una noticia falsa sobre su deceso, la cual rápidamente fue desmentida por él mismo y su familia. (Facebook)

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores de su muerte

Ante el impacto público que alcanzó la falsa noticia de su deceso, el productor compartió un mensaje donde subrayó que se encontraba bien.

“Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes, manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero de Patronato de La Casa del Actor, el licenciado don Javier Coello Trejo. Me encuentro bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo”.

El actor Jorge Ortiz de Pinedo publicó un mensaje en sus redes sociales para desmentir los rumores de su fallecimiento, agradeciendo el apoyo y expresando su pesar por la muerte de su amigo Javier Coello Trejo. (Jorge Ortiz de Pinedo: Instagram)

Se mantiene en espera de un trasplante

En los últimos tres años, diversos desafíos de salud hicieron que Jorge Ortiz de Pinedo tomara decisiones importantes en torno a su estilo de vida. Tras superar el cáncer de pulmón y mantenerse bajo tratamiento tras ser diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), alterna su residencia entre Ciudad de México y Acapulco.

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En una reciente entrevista con TVNotas, reveló que se mantiene al tanto de las necesidades de La Casa del Actor mientras continúa bajo un régimen integral para ser apto a un doble trasplante de pulmón.

“Hago rehabilitación pulmonar y acondicionamiento físico para estar listo por si algún día me avisan de que hay unos pulmones que me trasplanten. Debo tener una condición física perfecta: Buena oxigenación, buen tono muscular”, compartió.

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La familia ha sido un eje clave en la lucha de Ortiz de Pinedo por acceder a un trasplante. (Jorge Ortiz de Pinedo: Instagram)

Historial de enfermedades de Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo presenta antecedentes de salud graves asociados a cinco décadas de tabaquismo. Entre los padecimientos más relevantes se encuentran cáncer de pulmón, diagnosticado en 2010 y nuevamente en 2016, lo que llevó a la extirpación de lóbulos pulmonares en ambos episodios.

También enfrenta EPOC, condición que lo obliga a utilizar oxígeno de manera permanente, además de diabetes e hipertensión.

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Cáncer de pulmón: Diagnosticado en 2010 y de nuevo en 2016. En ambos casos fue sometido a cirugías para extraer partes de los lóbulos de ambos pulmones.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): Padece esta enfermedad degenerativa, lo que dificulta su respiración y requiere el uso constante de un concentrador de oxígeno.

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Diabetes: Ha manejado esta enfermedad metabólica en los últimos años.

Hipertensión: Mantiene bajo control la presión arterial alta.

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Complicaciones postquimioterapia: Enfrenta secuelas físicas severas derivadas de los tratamientos contra el cáncer.

A pesar de sus condiciones, Jorge Ortiz de Pinedo se mantiene activo. Durante una charla con el locutor Jessie Cdervantes, reconoció que el trabajo le inyecta energía para seguir adelante: “Mientras el cuerpo aguante, hay que seguir. Me divierte trabajar, crear, dirigir, escribir”.

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