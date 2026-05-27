México vs Australia: cuánto cuestan y dónde comprar boletos para el amistoso en el Rose Bowl previo al Mundial 2026

(REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana volverá al Rose Bowl Stadium para disputar uno de sus últimos partidos de preparación rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Australia el próximo 30 de mayo en Pasadena, California, un encuentro que servirá para afinar detalles antes del debut mundialista ante Sudáfrica.

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La expectativa por el partido ha provocado una alta demanda de boletos desde los primeros días de venta, al grado de que varias zonas del estadio ya registran poca disponibilidad.

Actualmente, la mayor parte de las entradas restantes se ubican en áreas laterales y niveles superiores del inmueble.

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Boletos para México vs Australia: precios y dónde comprarlos

(REUTERS/Henry Romero)

Las entradas para el partido todavía pueden conseguirse mediante la reventa oficial de Ticketmaster, además de plataformas como StubHub, Viagogo y SeatPick.

En Ticketmaster aún aparecen boletos disponibles principalmente en zonas laterales del estadio. Los precios aproximados van desde los 112 dólares hasta los 591 dólares, dependiendo de la ubicación y cercanía con la cancha.

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En otras plataformas de reventa, las entradas estándar oscilan entre 131 y 300 dólares, mientras que algunos paquetes y experiencias VIP ya superan los 890 dólares.