Libertad Palomo y el momento cuando su esposa Margarita Isabel la descubrió “vestida de mujer”

Libertad Palomo estuvo casada con Margarita Isabel, quien es madre del actor Mario Iván Martínez (Foto: Instagram)

Hasta antes del nuevo milenio, un actor llamado Armando Palomo continuaba participando en distintos proyectos artísticos, entre ellos los melodramas en que desde los años 80 colaboraba en Televisa, donde se ganó el mote de “galán de telenovelas”.

Pero fue en 2001 cuando decidió cambiar radicalmente su vida al transformar su identidad de género, seguir su deseo de juventud y presentarse como “Libertad Palomo”, una mujer transexual. Fue entonces que enfrentó algo nuevo en su vida: plantarse frente al público que lo conoció como Armando, e intentar no perder el prestigio que había ganado como actor.

Recientemente, la actriz que ha permanecido un tanto retirada desde entonces, habló sobre su decisión por cambiar de identidad y recordó cómo en medio de su matrimonio con la fallecida actriz Margarita Isabel, a quien estuvo unida más de diez años, vivió una bochornosa situación vinculada a su identidad de género.

Libertad contó que tuvo un momento con Margarita en donde la actriz le descubrió vestida de mujer, “Margarita nunca lo supo hasta que ocurrió una situación en donde me encontró muy feliz poniéndome una peluca… ella se fue a hacer una película y yo no encontraba una camisa que me gustaba mucho… voy y abro el closet de Margarita y entonces es como un niño que lo dejas en una dulcería llena de pasteles, tú decías ‘¡qué vestidos!’”, recordó.

Fue entonces que comenzó a vestir las prendas del armario de quien era su esposa en aquel momento: “Además tú sabes que Margarita era una señora muy guapa, muy sensual, muy bonita en su forma de arreglarse y cuando veo esos vestidos dije, ‘¿y si me pongo uno?’… no encontraba nada que me quedara hasta que encontré una falda ancha, encuentro una peluca, me la pongo, una blusa aguada, medio me maquillo”.

Y continuó contando la historia en que su esposa creyó que estaba siendo engañada con otra mujer, “estoy a todo dar en la sala cuando veo que se abre la puerta y era Margarita, salgo corriendo y me meto al baño, entonces ahí viene una tragedia porque Margarita creía que yo estaba con otra chava, entonces me dice, ‘ábreme la puerta y saca a la vieja gorda esa que tienes ahí adentro.”

“Y le digo, ‘me acabas de arruinar una sorpresa que te tenía, te iba a hacer una fiesta con personajes de Isabel de Inglaterra, me iba a disfrazar de Isabel’. No sabes, se me cayó la cara de vergüenza y eso fue tan fuerte para mí que dije, ‘no puedo lastimar a mi pareja, no lo vuelvo a hacer nunca en mi vida’. Eso fue lo que determinó no hacerlo nunca”, recordó la actriz recordada por su participación en la telenovela Los Sánchez.

Fue años más tarde de aquel suceso, cuando Libertad tuvo que sincerarse con su entonces pareja, “Pasó el tiempo y Margarita me vio con muchos nervios encima y le dije, ‘tengo que hablar contigo muy seriamente. ¿Te acuerdas que hace muchos años pasó esto? Yo necesito irme muy lejos de aquí porque he estado tratándome psicológicamente, he estado tratando de saber quién soy, me pasa esto desde muy temprana edad y me voy a enfrentar al infierno pero tú no puedes ir”, recordó.

Fue así que la reacción de Margarita la desconcertó, pues sugirió que bastaría su decisión para abandonar la idea de convertirse en mujer: “Se quedó muy sorprendida y me dijo, ‘déjalo es cuestión de fuerza de voluntad’, le digo, ‘no mira, fuerza de voluntad es dejar el cigarro. En este momento es el último cigarro que me vas a ver fumar, eso es fuerza de voluntad pero fuerza de voluntad no significa dejar de ser quién tú eres y yo estoy muy mal, si no arreglo esta situación ahorita yo no sé qué va a pasar conmigo’”, se sinceró la actriz.

