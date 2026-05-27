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México y Estados Unidos arrancan hoy negociaciones del T-MEC: habrá tres rondas antes del 1 de julio

Marcelo Ebrard confirma en X la llegada hoy de la delegación del USTR a Ciudad de México

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(Infobae-Itzallana)
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Estados Unidos y México dan el primer paso formal para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): este Miércoles 27 de mayo comienza en Ciudad de México una ronda de negociaciones bilaterales que se extenderá hasta el viernes, confirmaron ambos gobiernos.

La delegación estadounidense llega a la Secretaría de Economía

El vicerepresentante de Comercio de Estados Unidos, Jeff Goettman, encabeza la delegación de la Oficina del Representante Comercial (USTR) que visitará la capital mexicana los días 28 y 29 de mayo. Las conversaciones arrancan a las 9:00 horas y tendrán como sede la Secretaría de Economía.

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Así lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de X, quien detalló que las pláticas se realizan “por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

@m_ebrard
@m_ebrard

¿Qué temas están sobre la mesa?

Según la USTR, esta primera ronda abordará dos ejes centrales:

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  • Seguridad económica
  • Reglas de origen para productos industriales clave

La agenda se amplía en las siguientes rondas. La segunda, programada para el 16 y 17 de junio en Washington, incorporará temas de agricultura y condiciones equitativas. La tercera ronda regresará a México durante la semana del 20 de julio.

Un calendario apretado con fecha límite

El reloj corre: los tres países —México, Estados Unidos y Canadá— deben decidir antes del 1 de julio de 2026 si renuevan el tratado. México y Canadá ya han expresado su disposición a la renovación, pero la postura de Donald Trump genera incertidumbre, pues el mandatario ha sugerido abiertamente la posibilidad de dejar expirar el acuerdo mientras mantiene aranceles activos contra sus socios comerciales.

La Administración Trump asegura que las negociaciones buscan “garantizar que el T-MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses”.

Palacio Nacional
En Palacio Nacional acudió delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC (@Claudiashein/X)

¿Qué es el T-MEC y por qué importa?

El T-MEC abarca el 30% de la economía mundial y entró en vigor en 2020 en sustitución del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que Trump calificó de perjudicial para su país durante su primer mandato.

Para México, el tratado es el pilar de su comercio exterior: más del 80% de sus exportaciones van hacia el mercado estadounidense, lo que hace de esta negociación uno de los procesos más relevantes para la economía nacional en los próximos meses.

Ebrard señaló que ambas partes “van avanzando en una ruta común”, un mensaje que apunta a optimismo moderado en una negociación que apenas comienza.

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