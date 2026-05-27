México

Golpe a la guerra interna del Cártel de Sinaloa: 14 mandos detenidos en dos años, ¿hay más de Los Chapitos o Los Mayos?

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, detalló las capturas en la conferencia matutina presidencial

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A dos años de iniciar el actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheimbaum, se informó que se han detenido 14 líderes narco del Cártel de Sinaloa Foto: FGR
A dos años de iniciar el actual gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheimbaum, se informó que se han detenido 14 líderes narco del Cártel de Sinaloa Foto: FGR

Entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, fuerzas de seguridad detienen en Sinaloa y Sonora a 14 operadores ligados al Cártel de Sinaloa en pleno quiebre entre Los Chapitos y Los Mayitos, una secuencia de capturas que alcanza jefes de seguridad, enlaces logísticos, pilotos y mandos regionales de las facciones.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes SEDENA), el General de División Ricardo Trevilla Trejo, detalló las capturas en la conferencia La Mañanera de la presidenta Cluadia Sheinbaum.

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La lista incluye arrestos en Culiacán, Escuinapa, Guamúchil, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Nogales, con casos que apuntan a tareas de protección, narcomenudeo, control territorial, abastecimiento tecnológico y coordinación para traslados.

La concentración de casos se da sobre todo en Culiacán, donde ocurrieron siete detenciones: Omar “Pelón”, Juan Carlos “Chavo Félix”, Mauro Alejandro “Jando”, Kevin Alonso “200”, José Ángel “Güerito Canobbio”, Emilio “Tico” y Jesús Norberto “el 30”. A esa ruta se suman capturas en Escuinapa, con dos casos; una en Guamúchil, una en Mocorito, una en Navolato, una en Badiraguato y una más en Nogales, Sonora.

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El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional explicó las capturas de los líderes narco desde el inicio de este actual gobierno de la presidenta Sheinbaum Foto: Captura de Pantalla
El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional explicó las capturas de los líderes narco desde el inicio de este actual gobierno de la presidenta Sheinbaum Foto: Captura de Pantalla

Kevin Alonso “N”, alias “200”, fue detenido el 19 de febrero de 2025 en Culiacán, Sinaloa. Era identificado como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, una posición que lo colocaba en el círculo de protección inmediata de uno de los principales mandos de la facción.

Ese mismo 19 de febrero de 2025 también fue detenido en Culiacán José Ángel “N”, alias “Güerito Canobbio”. Autoridades de seguridad lo identificaban como uno de los principales asesores logísticos y financieros de Los Chapitos, con intervención en el soporte operativo de la estructura.

Culiacán concentró la mayor parte de las capturas de operadores de la facción

La detención más antigua de esta relación ocurrió el 14 de noviembre de 2024 en Culiacán, cuando fue capturado Omar “N”, alias “Pelón” o “El Ocho”. Era señalado como un líder de peso en la ofensiva de la organización en Sonora y como brazo armado de Los Chapitos.

Dos meses después, el 18 de enero de 2025, también en Culiacán, fue detenido Juan Carlos “N”, alias “Chavo Félix”. En la información proporcionada sólo se consigna la fecha y el lugar de la captura, sin más detalles sobre sus funciones dentro de la organización.

Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, camiseta blanca y ojos censurados, custodiado por manos oscuras. En segundo plano, Joaquín Guzmán Loera borroso.
El sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, cuyo rostro está censurado, es mostrado bajo custodia mientras la figura del narcotraficante se difumina en el fondo, ilustrando un momento clave tras su detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de febrero de 2025, en la misma ciudad, fue capturado Mauro Alejandro “N”, alias “Jando”. Era piloto de extrema confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y estaba bajo investigación federal por el traslado forzado de Ismael “El Mayo” Zambada.

El 18 de junio de 2025 se registró otra detención en Culiacán: la de Emilio “N”, alias “Tico”. Era descrito como operador y hombre de confianza de Jesús Alfredo Guzmán, además de encargado de la adquisición de drones y tecnología para la facción.

La lista en esa ciudad incluye además a Jesús Norberto “N”, alias “el 30”, detenido el 12 de julio de 2025. El material fuente ubica su captura en Culiacán, Sinaloa, pero no añade una función específica ni un cargo criminal dentro del organigrama.

Escuinapa, Guamúchil y Mocorito aparecen como puntos de operación fuera de la capital

El 12 de diciembre de 2024 fue detenido en Guamúchil, Sinaloa, Hernán “N”, alias “el mero”. El texto base sólo precisa la fecha, el lugar y el alias, sin más datos sobre su papel en la estructura.

Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias ’La Perri’s’ y/o ‘El 27
Jorge Humberto Figueroa Benítez fue abatido por fuerzas federales el 23 de mayo en Navolato (Foto: Infobae México)

En Escuinapa, Sinaloa, se registraron dos capturas en menos de un mes. La primera ocurrió el 28 de diciembre de 2024 con la detención de Juan Manuel “N”, alias “Drácula”, identificado como cabecilla de una célula subordinada a los hijos de “El Chapo” que controlaba precios y el narcomenudeo en el sur del estado.

La segunda ocurrió el 23 de enero de 2025, cuando fue detenido Tomás “N”, alias “contador”, también en Escuinapa. En este caso, la información disponible sólo establece fecha, lugar y alias.

El 10 de enero de 2025 fue capturado en Mocorito, Sinaloa, Jesús Daniel “N”, alias “burra”. Como en otros expedientes de esta relación, el insumo no detalla su función específica, pero sí lo coloca dentro del recuento de personas detenidas en operaciones contra la facción.

Las detenciones también alcanzan a un sucesor de “El Nini” y a un sobrino de “El Chapo”

El 23 de mayo de 2025 en Navolato, Sinaloa, fue ubicado Jorge Humberto “N”, alias “Perris” y/o “27”. Era considerado jefe de seguridad de la facción y sucesor directo de “El Nini”; en ese operativo fue abatido al repeler la acción militar en un escenario descrito como legítima defensa, por lo que no quedó bajo arresto pese a haber sido localizado.

El 18 de enero de 2026 se detuvo en Badiraguato, Sinaloa, a Iván “N”, alias “mantecas”. El texto sólo ofrece esos datos de identificación y ubicación, sin describir tareas específicas dentro del grupo criminal.

La captura más reciente del recuento ocurrió el 26 de mayo de 2026 en Nogales, Sonora, con la detención de Isaí “N”, alias “chinacate”. Además de ser sobrino directo de Joaquín Guzmán Loera, era ubicado como coordinador logístico activo de Los Chapitos y su arresto se realizó con fines de extradición.

El conjunto de casos muestra una ofensiva sostenida contra perfiles con tareas distintas dentro de la facción: seguridad personal, brazo armado, control de células, logística financiera, pilotaje, compra de tecnología y coordinación regional. También exhibe que el mapa de operaciones no se limita a Culiacán, aunque la capital sinaloense concentra la mayor parte de los arrestos, mientras Sonora aparece tanto en la proyección operativa atribuida a Omar “Pelón” como en la captura de Isaí “chinacate”.

  • Entre noviembre de 2024 y mayo de 2026 fueron detenidos o ubicados 14 operadores vinculados a Los Chapitos en Sinaloa y Sonora.
  • Culiacán concentró siete detenciones, la cifra más alta del recuento, con perfiles ligados a seguridad, logística, pilotaje y adquisición de tecnología.
  • Entre los nombres con mayor peso aparecen Kevin Alonso “200”, José Ángel “Güerito Canobbio”, Mauro Alejandro “Jando”, Jorge Humberto “Perris” e Isaí “chinacate”, por sus vínculos directos con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán o Joaquín Guzmán Loera.

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