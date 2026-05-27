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Incendian local de cosméticos de una influencer en Culiacán: había sido baleado dos días antes

El mismo establecimiento fue blanco de un ataque con armas largas la tarde del lunes; no se registraron personas heridas durante las agresiones

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El local fue rociado con un bidón de gasolina durante la madrugada de este miércoles. había sido baleado el lunes. (Crédito: redes sociales)
El local fue rociado con un bidón de gasolina durante la madrugada de este miércoles. había sido baleado el lunes. (Crédito: redes sociales)

Un negocio de cosméticos ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, fue incendiado durante la madrugada de este miércoles, apenas dos días después de que el mismo establecimiento fuera atacado a balazos por un grupo armado.

El local, propiedad de una influencer sinaloense, se localiza en la esquina de la calle Estado de Puebla y el bulevar Sinaloa. De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 05:30 horas un grupo armado llegó al sitio con un bidón de gasolina y roció combustible sobre la fachada antes de prender fuego al inmueble y escapar.

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Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles cercanos. Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.

El negocio ya había sido atacado con armas largas el lunes

La nueva agresión ocurrió luego de que el pasado lunes, cerca de las 17:00 horas, el mismo establecimiento fuera blanco de un ataque con armas largas. En aquella agresión, sujetos armados dispararon contra la fachada del local y dejaron daños visibles en cortinas y paredes del inmueble.

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Después del incendio registrado este miércoles, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, policías municipales, agentes de la Policía Estatal Preventiva y personal de tránsito desplegaron un operativo en la zona para resguardar el área y facilitar las labores de emergencia.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por ambos ataques.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer posibles líneas de investigación relacionadas con las agresiones.

Culiacán acumuló al menos 22 ataques contra inmuebles hasta el 20 de mayo

El incendio del negocio de cosméticos ocurrió en medio de una ola de violencia contra viviendas, comercios e inmuebles en Culiacán. Medios locales documentaron que durante los primeros 20 días de mayo se registraron al menos 22 ataques armados, incendios y actos de vandalismo en distintos puntos de la ciudad, incluidos establecimientos comerciales y propiedades particulares.

El pasado 9 de mayo, hombres armados dispararon contra una vivienda vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Crédito: X | @idn__03)
El pasado 9 de mayo, hombres armados dispararon contra una vivienda vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. (Crédito: X | @idn__03)

La colonia Las Quintas, donde se ubica el local atacado, ya había sido escenario de otro hecho violento este mismo mes. El pasado 9 de mayo, hombres armados dispararon contra una vivienda vinculada al gobernador Rubén Rocha Moya, inmueble que autoridades estatales señalaron permanecía deshabitado desde hace años.

En las últimas semanas, la violencia también alcanzó otros sectores de la capital sinaloense, como Guadalupe, Chapultepec y Tres Ríos, donde se reportaron incendios provocados, daños a fachadas y ataques a balazos contra negocios y propiedades. A inicios de mayo, incluso un casino de la ciudad fue incendiado tras una agresión armada, hecho que dejó una trabajadora muerta y varias personas lesionadas.

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