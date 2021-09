María Levy confesó la peor mentira que le dijo su abuela durante la infancia (Foto: Instagram / @marialevyy)

María Levy, reconocida influencer mexicana de las redes sociales, comenzó un trend en Tik Tok para que sus seguidores y usuarios de todas partes del mundo cuenten una historia, aunque con un tema concreto.

El tema se hizo especialmente viral porque anima a todos a contar la mentira más grande que les hayan dicho en la vida; pero como debía poner el ejemplo, entonces abrió el baúl de los recuerdos para contar una chusca escena de su pasado.

En la historia, además, involucra a su abuela, aunque no especificó si se trata de la presentadora de televisión mexicana Talina Fernández, uno de los personajes más queridos de las pantallas chicas en todo el territorio.

La historia de María comienza con una confesión: no quería dejar el biberón cuando era una pequeña, así que sus familiares decidieron tomar una drástica medida para que soltara su preciada herramienta.

Un día, mientras María Levy descansaba, decidieron desaparecer todos los biberones de la pequeña, y en vez de inventarse una épica historia de aventuras, un acertijo indescifrable o simplemente contarle la verdad, sucedió lo siguiente:

“Yo no quería dejar el biberón porque nunca quiero dejarlo, que glorioso es tomar del biberón. Como de plano no hacía caso, un día desperté y no estaban mis biberones. Llegué con mi abuela y le dije que donde estaban mis biberones, y me dijo que vino una familia de becerritos, una mamá vaca y sus hijitos, entonces les dimos tus biberones para que pudieran tomar leche”, fue la historia que contó.

Y a lo largo de 330 comentarios, fanáticos de la modelo y fotógrafa le confesaron un sinfín de historias que tienen como contexto las más divertidas historias o las más crudas y oscuras mentiras que alguien pudiera ser capaz de inventar.

No es la única mentira que María Levy recibió por parte de su abuela. Cuando era pequeña, también le informaron que el sabor de horchata en las aguas frescas era por la leche de jirafa, y no fue capaz de desmentirlo sino hasta hace tres años.

Lo descubrió al hacer un viaje hasta un lugar donde pidió un vaso de agua de horchata, pero en vez de recitar el sabor correcto, pidió, sin titubear, un poco de leche de jirafa.

Pero en otro video reivindicó la figura de su abuela, a quien le adjudicó una de las frases más sabias que, según María Levy, ha escuchado a lo largo de su vida, y es un consejo que tiene relación con el amor.

De acuerdo con María Levy, un día le preguntó a su abuela lo que significa el amor incondicional, y recibió la siguiente respuesta: “Me dijo cuando amas tanto a alguien que te dice que se tiene que ir, y le compras unos tenis para que camine mejor”.

María Levy acumula más de 398 mil seguidores en Instagram, donde se ha vuelto especialmente popular por las fotografías artísticas de desnudo que suele subir, donde también manda mensajes de aceptación, emoción, apoyo, crecimiento, entre otras cosas.

Sin embargo, en Tik Tok no le va nada mal, pues aunque la cuenta es relativamente nueva, ya tiene un total de 56.3 mil seguidores, además de 806.2 mil reacciones de “me gusta”, lo que muy pronto podría convertirse en un millón.

Levy normalmente hace algunos trends de moda, pero la mayoría de su contenido es completamente original, y lo ha dedicado, al igual que la red social anteriormente mencionada, a dar consejos y mandar mensajes de amor propio; también dedica un poco de su tiempo a lanzar videos con comedia incluida o a conversar un poco con sus fanáticos.

