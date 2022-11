Montserrat Oliver le pidió a Yolanda Andrade bajarle “tres rayitas” a sus declaraciones públicas

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han consolidado a lo largo de los años, una mancuerna en la conducción donde hacen gala de su personalidad desparpajada. Sin embargo, además de ser buenas amigas, por casi una década mantuvieron un tórrido romance.

Qué piensa Michelle Salas, Sebastián y Emiliano Zurita de la relación amorosa que viven sus padres Después de fuertes rumores, la nieta de Silvia Pinal y el gran villano de “La Reina del Sur” han hecho pública su unión sentimental VER NOTA

Bajo este contexto, han pasado poco más de un lustro de que ambas figuras del entretenimiento en México dieron por finalizada su relación. Sin embargo, en un más de una ocasión la prensa le ha cuestionado a Oliver Grimau si su cercana relación con Andrade le ha ocasionado problemas internos con su pareja, Yaya Kosikova.

Bajo este cuestionamiento, Montserrat Oliver reconoció durante una entrevista para De Primera Mano que Andrade “se hizo viejita prematura, habla demasiado y sin pensar. Es muy impulsiva, efusiva e impulsiva”, y que, efectivamente le ha ocasionado algunas disputas con Yaya Kosikova tras sus múltiples declaraciones.

Más adelante, la conductora de Montse & Joe dejó ver que la también fotógrafa ha aprendido a sobrellevar el tema: “Obviamente, sí he tenido muchos problemas que no le han gustado y todo, pero ya aprendió a ignorar y que le entre por un oído y le salga por el otro y tratar de no prestar atención”, dijo.

“Soy la más roba maridos”: Karla Panini se burló de su ‘traición’ a Karla Luna Al estilo Belinda la comediante usó frases sarcásticas para bromear sobre todas las polémicas que existen en su contra VER NOTA

Para finalizar su intervención con DPM, la empresaria, actriz, productora y presentadora de televisión mexicana también ahondó sobre las conversaciones que ha tenido con Yolanda Andrade, ahí comentó que le ha pedido que mida sus expresiones para evitar problemas.

“Hay cosas que sí le he dicho a Yolanda ‘ya bájale tres rayitas, por favor. Te adoro, pero bájale tres rayitas’”, remató ante las cámaras del programa vespertino de Imagen Televisión.

Montserrat Oliver y Yaya Kosikova (Foto: Instagram/montserrat33)

A inicios de los 2000, Montserrat Lourdes Socorro Oliver Grimau mejor conocida como Montserrat Oliver habló por primera vez de cómo surgió su romance con Yolanda Andrade para el programa de Youtube de Jorge El Burro Van Rankin.

Niurka Marcos terminó su noviazgo con Juan Vidal Después de un gran romance que inició en “La Casa de los Famosos 2”, ahora la vedette cuba confesó todos los detalles VER NOTA

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la conductora. Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, apuntó en ese entonces la conductora.

“Me enamoro de Yolanda, decía yo “¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pinch* vieja si no me gustan las mujeres? (…) Hasta que me dejé y dije: ‘¿Qué tiene que ver? Dije qué pedo, ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas…”, recordó.

Sin embargo, continuó su relación con la también actriz de telenovelas como Las secretas intenciones, misma que duró diez años, aunque al principio seguía teniendo “sus dudas” el amor que sentía entonces por Yolanda la animó a continuar en la relación.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade decidieron celebrar la diversidad sexual en su programa (Foto: unicable)

“Pero aún así, porque corté con Yolanda también, yo tenía mis dudas, decía: ‘¿Cómo puede ser posible que estoy aquí y no he tenido nada que ver con un hombre? No puede ser, si a mí siempre me gustaron, ¿me explico?’. Yo tenía muchas dudas, de hecho si alguna vez me movió el tapete alguien, era un hombre e hice sufrir a Yolanda, según en qué momentos también, pero también Yolanda probó de todo”, añadió la famosa.

Aunque después de un largo tiempo, su relación culminó, las dos llegaron al acuerdo de que seguirían trabajando juntas y mantendrían su amistad, misma que no se ha visto afectada hasta la actualidad. Actualmente, Montserrat Oliver es pareja de Yaya Kosikova, con quien se dice muy feliz de poder compartir una vida en común.

SEGUIR LEYENDO: