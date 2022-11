Integrante del Cártel de Sinaloa en España reveló que cenó con Peña Nieto y que fue contactado por Quirino Ordaz

Uno de los presuntos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa reveló que cenó con Peña Nieto, así como que fue contactado por el embajador mexicano Quirino Ordaz Coppel (Fotos: Cuartoscuro)

Uno de los presuntos narcotraficantes del Cártel de Sinaloa detenidos el pasado mayo en España reveló que cenó con el ex presidente de México Enrique Peña Nieto, así como que fue contactado por el embajador mexicano Quirino Ordaz Coppel, con el objetivo de llevar dinero al país ibérico.

Lo anterior lo dio a conocer este fin de semana el semanario Proceso, medio que tuvo acceso a declaraciones judiciales relacionadas con la red de 24 personas que fueron detenidas en varias provincias españolas el pasado 17 de mayo, y a quienes se les aseguraron viviendas, fincas, bodegas, incautó drogas y armas.

De acuerdo con el reportaje del periodista Alejandro Gutiérrez, Jesús Flores Ramo Pepe, uno de los integrantes del Cártel de Sinaloa, informó al agente de la Policía Nacional que cenó con el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Peña Nieto, quien, de acuerdo con el diario El País, vive desde hace dos años en la provincia de Madrid y planea radicarse permanentemente en España.

Jesús Flores Ramo informó que cenó con el expresidente Peña Nieto (Foto: AFP)

El elemento de seguridad que realizó el operativo de captura indicó el pasado 2 de junio que Flores Ramo también le reveló que “el que va a venir de embajador de México a España” se puso en contacto con él, en referencia a Quirino Ordaz Coppel, quien tomó el cargo en abril de este año.

Al cuestionar el motivo del posible encuentro, el presunto narco dijo al policía que “para traer dinero a España”.

“Dos días después de esta diligencia en la instrucción del caso, en la que el policía participó por videoconferencia desde su reclusión en el Centro Penitenciario de Logroño, el Cuerpo Nacional de Policía anunció en un comunicado que, junto con la Agencia Tributaria, había desarticulado a esta ‘organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos’, que operaba en España desde 2020″, se lee en el artículo.

El semanario destacó que en las declaraciones ante el juzgado, Pepe no hizo alusión a la supuesta cena con el ex mandatario mexicano ni al contacto con el embajador.

La respuesta de Quirino Ordaz

Quirino Ordaz aclaró que “no es real ese contacto” con Jesús Flores Ramo (Foto: Cuartoscuro)

Tras ser revelado lo anterior, el periodista Alejandro Gutiérrez consultó al embajador Quirino Ordaz sobre el supuesto contacto con el integrante del Cártel de Sinaloa; fue a través de un escrito en papel membretado y con su firma que el político mexicano envió su respuesta al medio.

De acuerdo con Gutiérrez, Ordaz aclaró que “no es real ese contacto” con Jesús Flores Ramo, así como que “no he tenido contacto alguno con esa persona”.

“No consta en mi agenda previa a mi llegada a Madrid, ni como embajador, algún contacto o comunicación con ninguna de esas dos personas (Flores Ramo ni su padre, José de Jesús Flores Gutiérrez, otro de los detenidos por la policía española)”

Peña Nieto, acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Peña Nieto cuenta con tres carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (Foto: Europa Press)

Cabe recordar que el ex presidente priista, Enrique Peña Nieto, cuenta con tres carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra sobre un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Sin embargo, en entrevista para el diario El País, el mandatario mexicano de 2012 a 2018 calificó como un “absurdo” las investigaciones en su contra, y aseguró que responderá sobre el origen legal de su patrimonio en España.

“Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio”

Peña Nieto indicó que planea quedarse a residir permanentemente en España (Foto: Especial)

Durante la charla con el medio, Peña Nieto indicó que planea quedarse a residir permanentemente en España, mientras que seguirá siendo residente legal al menos durante cinco años más, esto pese a que al finalizar su sexenio aseguró que no se iría de México, país al que dijo amar “entrañablemente”.

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente”, manifestó.

