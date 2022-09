España negó que Peña Nieto obtuvo el “visado dorado” y esta es su condición migratoria actual

Enrique Peña Nieto. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El gobierno de España negó que el ex presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cuente con un “visado dorado” y aclaró que reside en ese país europeo con un permiso como inversor, aunque no especificó el monto total de capital que tiene el ex mandatario mexicano.

Esta información se dio a conocer luego que el diputado Jon Iñarritu, del partido EH Bildu, solicitó información al gobierno de Pedro Sánchez, para conocer si Peña Nieto recibió un “golden visa”, como se le conoce al visado reservado a priori a grandes inversores, difundió la agencia Europa Press.

Las autoridades del gobierno central especificaron que el mexiquense “es titular de una autorización de residencia como inversor” conforme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Esta ley “permite este tipo de autorización, entre otros, a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500 mil euros” y que cumplan con el resto de los requisitos.

En el caso del ex presidente Peña Nieto, “el interesado acreditó la inversión por valor de 570 mil euros, libre de cargas y gravámene en un local comercial ubicado en Madrid”. Cabe recordar que hace un par de meses el diario El País dio a conocer que el mexicano cuenta con un apartamento de lujo en el centro de la capital, mismo que supuestamente estaría en venta.

Para contar con este tipo de permiso de residencia no es necesario acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce, hasta ahora, la cifra que el ex mandatario tiene como activos en España.

Iñarritu también solicitó información para conocer si Peña Nieto intentó previamente “algún otro cauce de regularización”. Sobre ello, el gobierno del socialista, Pedro Sánchez, ha reconocido que el mexicano “solicitó una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería que fue inadmitida a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello”.

El ex mandatario de México reside en España desde hace algunos años y actualmente guarda un bajo perfil, pues sus apariciones públicas junto a su novia Tania Ruiz en ciudades turísticas de Europa y Estados Unidos desató una ola de críticas contra el priista.

La boda de Paulina Peña con la ausencia de su padre

Paulina Peña Pretelini, hija del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, se casó el segundo fin de semana de septiembre con Fernando Tena Alonoso en la Ciudad de México, en una exclusiva e íntima celebración a la que no acudió su padre, el ex presidente de México.

A pesar de la importancia del evento para la primogénita del político priista, trascendió que Peña Nieto no estuvo presente en la celebración, pues se sabe que el ex mandatario mexicano se encuentra en España, al lado de su novia Tania Ruiz.

FGR investiga a Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al ex presidente por diversos delitos federales como el lavado de dinero, patrimoniales, ilícitos electorales y relacionados con transferencias internacionales.

De acuerdo con la dependencia, por ahora solo se desarrollan procedimientos de investigación en distintas carpetas en contra del priista, pero ya tiene un sustento por el primer caso de los tres que involucran al exmandatario. Se trata de indagatorias relacionadas con la empresa OHL.

“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, advirtió la FGR.

Según la dependencia ministerial, estos ilícitos incluyen delitos de carácter electoral, así como patrimoniales. Desde abril de 2020, la FGR había concluido que OHL obtuvo una concesión ilegal para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México.

