Montserrat Oliver confesó sentir celos durante su relación con Yolanda Andrade

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han consolidado a lo largo de los años, una mancuerna en la conducción donde hacen gala de su personalidad desparpajada. Sin embargo, además de ser buenas amigas, por casi una década mantuvieron un tórrido romance.

Bajo este contexto, han pasado poco más de un lustro de que ambas figuras del entretenimiento en México dieron por finalizada su relación. Fue así que, en esta ocasión, durante una entrevista para Televisa Espectáculos donde Oliver confesó que su expareja, Yolanda Andrade, la hizo llegar a rabiar por los celos en más de una ocasión.

La también modelo y empresaria de 56 años se sinceró sobre su etapa más celosa durante los 10 años que fue novia de Andrade, cuando las escenas que debía filmar llevaban besos y otras demostraciones de afecto subidas de nivel.

“Al principio sí (me daban celos) porque te mandan, ya sabes, la sinopsis (de las telenovelas) y decía ‘aquí apasionadamente no sé qué’, y yo empezaba a andar con ella, entonces yo decía: ¿cómo que apasionadamente qué?’, expuso Montserrat Oliver.

Esta no es la primera vez que la entonces pareja ahonda sobre su relación que duro por más de 10 años, en una pasada edición Montse & Joe, Montserrat retomó pasajes de su antigua relación y señaló que más allá de las pantallas, Yolanda es una persona muy emocional: “Cuando no está actuando, le gusta ponerle drama a su vida, ella es una apasionada”, señaló.

Ante esto, Andrade no se quedó callada y puntualizó que si decidió abandonar la industria de las telenovelas mexicanas fue porque así lo quiso Montserrat en su momento: “Hace años que no trabajo y, ¿sabes por qué no hice telenovelas? Porque no quería que me besara nadie”, apuntó Yolanda.

Montserrat Oliver no se quedó callada ante la situación y señaló: “Por mi culpa, todo es mi culpa, está bien”.

Cabe recordar que a inicios de los 2000, Montserrat habló por primera vez de cómo surgió su romance con Yolanda Andrade para el programa de Youtube de Jorge El Burro Van Rankin.

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la conductora. Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”, apuntó en ese entonces la conductora.

“Me enamoro de Yolanda, decía yo “¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pinch* vieja si no me gustan las mujeres? (…) Hasta que me dejé y dije: ‘¿Qué tiene que ver? Dije qué pedo, ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas…”, recordó.

Sin embargo, continuó su relación con la también actriz de telenovelas como Las secretas intenciones, misma que duró diez años, aunque al principio seguía teniendo “sus dudas” el amor que sentía entonces por Yolanda la animó a continuar en la relación.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade decidieron celebrar la diversidad sexual en su programa (Foto: unicable)

“Pero aún así, porque corté con Yolanda también, yo tenía mis dudas, decía: ‘¿Cómo puede ser posible que estoy aquí y no he tenido nada que ver con un hombre? No puede ser, si a mí siempre me gustaron, ¿me explico?’. Yo tenía muchas dudas, de hecho si alguna vez me movió el tapete alguien, era un hombre e hice sufrir a Yolanda, según en qué momentos también, pero también Yolanda probó de todo”, añadió la famosa.

Aunque después de un largo tiempo, su relación culminó, las dos llegaron al acuerdo de que seguirían trabajando juntas y mantendrían su amistad, misma que no se ha visto afectada hasta la actualidad. Actualmente, Montserrat Oliver es pareja de Yaya Kosikova, con quien se dice muy feliz de poder compartir una vida en común.

