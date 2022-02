Cómo surgió el romance de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade sostuvieron una relación de diez años Foto: Archivo

Hoy conforman una de las duplas de conductoras más populares de la televisión de entretenimiento, pues tras más de 20 años de colaborar en proyectos como Las hijas de la madre tierra y Mojoe, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han consolidado una mancuerna en la conducción donde hacen gala de su personalidad desparpajada.

Ahora, al frente del programa Montse y Joe, las presentadoras de Unicable hacen evidente su complicidad y cercanía. Y es que antes de ser las mejores amigas que aparecen al aire, las famosas tienen un pasado en común, cuando compartieron una relación sentimental.

“Yo siento que el amor, aunque esté trillado, es el amor, te enamoras de almas”, contó Montserrat a Jorge Van Rankin en su programa de YouTube, En estado inconveniente donde fue su invitada. La también modelo recordó cómo surgió su romance con Yolanda a inicios de la década de los 2000.

Desde hace dos décadas, las conductoras hacen mancuerna en programas de Unicable Foto: Archivo

Por entonces, la rubia presentadora estaba casada, sin embargo no todo marchaba bien en su matrimonio. Así lo recordó:

“Yo me enamoré de mi marido, hubo un problema, y pasa que uno tiene cierta edad y que uno no quisiera tener ese problema, conozco a Yolanda y me trata mejor que cualquier hombre con el que hubiera salido”, dijo la conductora.

“Es el caballero más caballero que he tenido en mi vida”

Sin embargo, por entonces Montserrat no había tenido ninguna relación lésbica, por lo que comenzó a dudar de su enamoramiento de Yolanda, cuestionamientos que a la distancia reflexiona sobre que “no importa de quién te enamores, todos somos humanos sin etiquetas”.

“Me enamoro de Yolanda, decía yo “¿Cómo es posible que me estoy enamorando de una pinche vieja si no me gustan las mujeres?. (…) Hasta que me dejé y dije: ‘¿Qué tiene que ver? Dije qué pedo, ahora resulta que me van a gustar las viejas porque este wey no hace bien las cosas…”, recordó.

Después de su relación con Yolanda, Montserrat se enroló con Bárbara Coppel Foto: Archivo

Sin embargo continuó su relación con la también actriz de telenovelas como Las secretas intenciones, misma que duró diez años, aunque al principio seguía teniendo “sus dudas” el amor que sentía entonces por Yolanda la animó a continuar en la relación.

“Pero aún así, porque corté con Yolanda también, yo tenía mis dudas, decía: ‘¿Cómo puede ser posible que estoy aquí y no he tenido nada que ver con un hombre? No puede ser, si a mí siempre me gustaron, ¿me explico?’. Yo tenía muchas dudas, de hecho si alguna vez me movió el tapete alguien, era un hombre e hice sufrir a Yolanda, según en qué momentos también, pero también Yolanda probó de todo”, añadió la famosa.

Tras una década de noviazgo, las famosas terminaron su relación, sin embargo continuaron con sus proyectos televisivos, y justo en el momento de la ruptura decidieron seguir juntas en la pantalla sin que esto afectara al proyecto. Montserrat destacó las cualidades de Yolanda, quien a la fecha se ha convertido en su amiga más incondicional.

“Me lleve súper bien con Yolanda, cualquier hombre desearía tener la escuela de Yolanda porque es un caballero, es muy detallista, es una tipaza”.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han celebrado la diversidad sexual en su programa (Foto: Unicable)

Una de las razones por las que pareja llegó a su fin, fueron las conocidas adicciones de Yolanda al alcohol y a las sustancias, por lo que Montserrat decidió seguir su camino sola, para al poco tiempo comenzar una relación con Bárbara Coppel, con quien duró 12 años antes conocer a su actual esposa, la modelo eslava Yaya Kosikova.

“Diez años que adoré, que aprendí muchísimo con Yolanda, ella tenía que crecer en ciertos aspectos, bebía demasiado, no hay que juzgar… yo quería vivir, porque sentía que no había vivido. No acabamos en buen plan, te acabas odiando, pero teníamos un programa juntas. Pero hay un amor muy sincero entre nosotras, yo creo de otras vidas”, resaltó.

