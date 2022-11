La prioridad hoy es defender al INE y la democracia en México, aseguró el PAN

Foto: Cuartoscuro

El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que en este momento no son prioridad las alianzas electorales o las coaliciones, sino defender a México, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las instituciones que a México le llevó muchos años construir.

Marko Cortés Mendoza, ante legisladores locales del Estado de México, expuso que el PAN irá por delante en la defensa del INE, y por ello acudirá a la marcha el 13 de noviembre sin colores partidistas para acompañar a la sociedad civil ante el riesgo de perder la libertad de decidir el futuro democrático.

“Si no hay un INE autónomo, un Tribunal autónomo, no hay un México con oportunidades y esa sí es la cruzada”, lanzó Cortés Mendoza.

En dicha reunión plenaria también estuvieron presentes la secretaria general, Cecilia Patrón, los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos; de Yucatán, Mauricio Vila; el presidente de la Mesa Directiva en Diputados, Santiago Creel, el coordinador de los diputados, Jorge Romero, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; y el coordinador de Diputados en Ciudad de México, Christian Von Roehrich.

Marko Cortés destacó que viene la gran batalla al cuidar al INE, la libertad, la democracia y los tribunales.

Señaló que el gobierno federal no solo ha presionado a los diputados federales, senadores, sino también a los gobiernos estatales y a los municipales para obtener los votos a sus reformas.

“Cuántas llamadas recibieron nuestros gobiernos para pedirles que convencieran a sus diputados federales y senadores o a sus diputados locales y que se doblegaran ante la presión de un gobierno federal, todas. Cuántas llamadas recibieron nuestros diputados federales y senadores, amenazas y ofrecimientos y resistimos, cuántas llamadas seguramente habrán recibido nuestros coordinadores parlamentarios en los Congresos locales, y estamos resistiendo”, dijo el líder panista.

Por ello, el dirigente pidió a los panistas seguir resistiendo y actuar como cuerpo, como equipo, en donde si atacan a alguno de los alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales o senadores, estarían atacando a todo el PAN.

“Lo que tenemos que ser es valientes para poder cuidar, defender a México, con la mirada siempre en alto, con la convicción de que estamos haciendo lo correcto, sabedores de que somos la mejor oposición, pero también la mejor opción”, dijo.

Marko Cortés también puntualizó que no hay un solo miembro de Acción Nacional que en un Congreso haya votado a favor de la militarización de México y se haya prestado a la presión que ha venido haciendo el gobierno federal.

“Con nosotros no se vale la presión, con nosotros no se vale el chantaje, con nosotros son las razones, las convicciones, las propuestas y ahí sí siempre encontrarán una mano extendida para construir en lo que es mejor para México, esa es la gran diferencia de Acción Nacional, a nosotros no nos van a doblar, a nosotros no nos van a vencer”.

Panistas advierten sobre la destrucción de la democracia

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, advirtió que estamos presenciando la destrucción del país, pues Morena le ha hecho creer a la gente que la máxima aspiración es recibir un apoyo económico que les sirve, pero no les cambia la vida.

Por ello, los llamó a despertar y abrir los ojos como oposición ante la destrucción de nuestras instituciones, que han costado muchas vidas y décadas de construir.

En tanto, el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero, comentó que más que oposición son la resistencia en este país al gobierno autoritario.

Al secretario de Gobernación le dijo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está formalmente en la mesa para generar una reforma electoral con las más de 100 iniciativas de todos los partidos, pero también hacen suyo el movimiento: el INE no se toca, ni los 32 institutos electorales, ni los 32 tribunales ni el federal.

La secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, sostuvo que no defienden personas, sino la libertad de cada mexicano a votar por quien le dé la gana y hacerlo libremente, para que gane esa persona que el ciudadano quiere. “Estamos defendiendo la libertad de los mexicanos”.

