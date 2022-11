¿El INE desaparecería?: la reforma electoral de AMLO desglosada en diez puntos

Reforma político-electoral de AMLO. Imagen: Infobae México

La disputa entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral (INE) vive otro punto álgido en su ya extensa trayectoria. Esta vez, la polémica fue reavivada luego de que se dieran a conocer los resultados de una encuesta que el propio organismo realizó en materia del proyecto de reforma electoral que López Obrador impulsa. Lo datos revelaron que los cambios que se proponen son respaldados por la mayoría de ciudadanos.

La no divulgación de estos resultados por parte del INE resultó en un acto contraproducente pues ahora, además de saberse la opinión de los encuestados, dio pie a múltiples críticas de actores políticos que apoyan la idea de reforma. Su consejero presidente Lorenzo Córdova ha asegurado que estos ejercicios debían ser de “consumo interno” y el presidente, desde su habitual mañanera, no ha desperdiciado la oportunidad de abordar el tema a su favor.

Entre las menciones, ha aprovechado el espacio en su conferencia para exponer diez de los ejes principales que pretende reformar. Además de reiterar que la idea sobre la desaparición del instituto es falsa y manipulada por “los conservadores” para sus propios intereses políticos. De acuerdo con el mandatario la intención es que el aparato electoral “ya no esté en manos de la oligarquía corrupta”.

“El INE tiene muchísimo dinero porque, además, los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el presidente porque no obedecieron la ley. Pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron. Dos, una a principio de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como no les favorecieron ocultaron la información.

“Y ayer sale el presidente del INE, que da pena ajena, a decir que eso fue hace dos meses, pero que ya las cosas han cambiando porque no estaba en debate el tema de la reforma”, comentó AMLO desde Palacio Nacional este 03 de noviembre.

Proyecto de reforma político-electoral en puntos

1.- No desaparece el INE, sino que cambia de nombre a INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas), sin perder su carácter de autónomo.

2.- Reducción en el número de diputados: de 500 a 300 legisladores.

3.- Reducción en el número de senadores: de 128 a 96 legisladores.

4.- Los consejeros del INEC y los magistrados de TEPJF serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos mediante el voto popular en elecciones abiertas.

5.- Reducción en el número de consejeros del Instituto: de 11 a 7 funcionarios.

6.- Financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales (que se refleja directamente en un menor presupuesto recibido).

7.- Reducción al tiempo de propaganda política diaria en radio y televisión a 30 minutos.

8.- Disminución en la participación necesaria en un consulta popular para que sea vinculante: del 40% al 30%.

9.- Eliminación de los organismo electorales estatales.

10.- Implementación del voto electrónico.

El INE se defiende

En el mismo marco, el instituto ha hecho público el “Informe País 2020: El curso de la democracia en México” en la que da cuenta sobre el estado de salud de la vida democrática en el país en los años recientes, así como del papel que ha ejercido el propio organismo como autoridad y contrapeso para garantizar los derechos electorales de la ciudadanía.

No obstante, el informe ha sido presentado de manera oportuna y sin quedar libre de una carga política enfrentada contra el gobierno de López Obrador. En este sentido, el texto destacó el avance y consolidación del INE, que “ha logrado convertirse, le pese a quien le pese, en un referente internacional, porque su diseño garantiza igualdad en el ejercicio del sufragio”, aseguró su consejero presidente Lorenzo Córdoba.

De igual forma, resaltó la confianza que los mexicanos depositan en ellos que, por cierto, es mayor a la que hay en el presidente, según presume.

“Para el 60% de los encuestados, el INE, de nueva cuenta le pese a quién le pese, es la institución civil con más confianza en nuestro país entre la ciudadanía. (…) Si se hubieran levantado los datos ahorita probablemente estarían, a pesar de los intentos y las obsesiones por descalificar a esta institución, oscilaría en un credibilidad entre 65% y 70%”, refirió Córdova.

