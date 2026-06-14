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Masculinidades en México: cómo la desigualdad y la precariedad pueden impulsar la violencia, según especialista de la UAM

La exigencia de invulnerabilidad en la masculinidad impulsa a los hombres a renunciar al autocuidado e ignorar síntomas físicos y emocionales

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Nueve hombres jóvenes de aspecto mexicano sentados en una banca de concreto, con ropa casual desgastada, en un entorno urbano con paredes grafitadas y postes con carteles rotos.
Un grupo de hombres jóvenes de aspecto mexicano se sienta en una banca de concreto en un espacio urbano deteriorado, sus miradas bajas y posturas tensas reflejan vulnerabilidad y presión social en un entorno con grafitis y señales de precariedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La construcción de las masculinidades en México se vincula con la desigualdad social y la precariedad económica, factores que pueden impulsar la violencia entre los hombres, señala el doctor Rabin Amadeo Martínez Hernández, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En la conferencia virtual “Entre el silencio y la furia: Masculinidad, violencia y subjetividad”, realizado en el marco del Seminario Miradas Interdisciplinarias de la Violencia, Martínez Hernández expone que los mandatos de género tradicionales y la falta de recursos económicos moldean la identidad masculina y restringen la expresión emocional.

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De acuerdo con la información de Boletines UAM, la exigencia de invulnerabilidad asignada al género masculino obliga a los hombres a renunciar al autocuidado y a ignorar síntomas físicos y emocionales. Este esquema se refuerza en contextos de vulnerabilidad, donde los varones son empujados hacia roles vinculados con la fuerza y la defensa.

Martínez Hernández sostiene que “la salud es el delator de las desigualdades sociales a nivel estructural” y que la violencia surge no como un acto individual aislado, sino como resultado de un entramado social y comunitario en el que intervienen distintos actores, incluido el Estado.

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La precariedad y la desigualdad como detonantes de la violencia

El académico de la UAM advierte que la precariedad económica y la desigualdad social inciden directamente en la reproducción de dinámicas violentas entre los hombres. En su trabajo de campo con jóvenes de Guerrero que viven en ambientes agresivos, Martínez Hernández identifica que las trayectorias de vida de estos sujetos están condicionadas por estructuras económicas y sociales que limitan sus opciones y los vinculan con procesos de riesgo.

Martínez Hernández expone: “La agresión no puede entenderse solo como una conducta individual, sino como elemento de un entramado comunitario donde intervienen decisiones de política pública, distribución de recursos y desigualdades”.

Primer plano del torso y piernas de una persona de pie junto a una pared de ladrillo, con las manos en los bolsillos de sus jeans, mostrando que están vacíos.
Una persona joven se apoya en una pared de ladrillo, revelando sus bolsillos de jeans vacíos, simbolizando la situación de precariedad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seminario Miradas Interdisciplinarias de la Violencia, que cumple 16 años de actividad, se consolida como un espacio de análisis académico sobre las diversas expresiones de la violencia y las masculinidades en México.

Fundado en 2008 dentro de la Dirección de Antropología Física del INAH, este seminario ha convocado a especialistas de diversas áreas para discutir cómo los modelos de masculinidad y los factores estructurales configuran el comportamiento y la salud de los hombres en el país.

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