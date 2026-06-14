Brasil y sus posibilidades de jugar en México: esto es lo que necesita La Canarinha para venir a Monterrey

Brasil puede jugar en el Estadio de Monterrey durante este Mundial 2026 (EFE)

La Selección de Brasil es uno de los equipos que tiene posibilidades de venir a jugar un partido en el Estadio de Monterrey en México durante el Mundial 2026.

La Canarinha empató el día de ayer en su debut mundialista ante Marruecos, quien también se encuentra dentro del Grupo C junto con Haití y Escocia.

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¿Qué es lo que necesita Brasil para venir a jugar a México?

Brasil puede disputar los dieciseisavos de final en Monterrey si termina en el segundo lugar del Grupo C, lo que lo llevaría a enfrentar al primer lugar del Grupo F en la siguiente ronda. Actualmente, el equipo sudamericano ocupa la tercera posición de su grupo tras empatar contra Marruecos en su debut.

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, da indicaciones en el partido que su selección goleó a Panamá. Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. 31 de mayo de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

La posibilidad de avanzar depende de los resultados de los próximos partidos. Si Brasil logra mejorar su posición y asegurar el segundo puesto, el partido en Monterrey marcaría la primera vez que Vinícius Jr. juega un encuentro oficial en México. Esta situación genera expectativa entre la afición local.

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Por ahora, La Verdeamarela necesita sumar puntos clave para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase. El avance a dieciseisavos no solo definiría el futuro inmediato del equipo, sino que también abriría la puerta para que el delantero del Real Madrid debute en territorio mexicano.

Otros partidos que se jugarán en Monterrey

Mientras tanto, el Estadio BBVA en Monterrey se prepara para recibir otra serie de encuentros internacionales que marcan el arranque de la actividad en los grupos F y A del torneo internacional. La cita inicial será protagonizada por Suecia y Túnez, quienes se enfrentarán este 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el horario de Ciudad de México (22:00 en el Este de Estados Unidos). Este partido representa el segundo enfrentamiento que activa la competencia en el Grupo F.

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La programación nocturna continuará el 20 de junio, cuando Túnez vuelva a pisar el césped regiomontano, esta vez para medirse ante Japón. La organización dispuso que el inicio de este compromiso sea a las 22:00 (CDMX), con el objetivo de favorecer las audiencias asiáticas, especialmente al público japonés, para quienes el horario resultará más accesible.

El entrenador Carlo Ancelotti y el delantero Neymar Jr. compartirán el plantel de Brasil en el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próximos encuentros del Grupo A en Monterrey

Las acciones en tierras regiomontanas continuarán el 24 de junio, fecha en la que Sudáfrica y Corea del Sur se jugarán sus oportunidades de avanzar a la siguiente fase. El duelo dará inicio a las 19:00 (CDMX), permitiendo que ambas selecciones lleguen con claridad sobre los resultados requeridos para mantenerse en la competencia.

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En este partido, los equipos buscarán una combinación de marcadores que les permita soñar con la clasificación, conscientes de que cada punto puede definir su futuro en el torneo. La expectativa entre los aficionados crece a medida que se acerca la fecha, en un calendario diseñado para captar la atención de diversas audiencias internacionales.

ARCHIVO - El técnico de Brasil Carlo Ancelotti durante un entrenamiento de la selección, el 7 de octubre de 2025, en Goyang, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man)

Próximos partidos de <i>La Verdeamarela</i>

La selección sudamericana tiene programados sus próximos encuentros en los siguientes días. El primero se disputa este viernes 19 de junio de 2026, cuando la selección enfrenta a Haití en el Estadio Filadelfia. El partido arranca a las 21:00 horas, en una sede donde el equipo sudamericano busca iniciar con paso firme su participación.

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El segundo compromiso del equipo de Carlo Ancelotti está agendado para el miércoles 24 de junio de 2026. En esa fecha, el equipo se mide ante Escocia en el Estadio Miami. El duelo comienza a las 18:00 horas y representa una oportunidad importante para asegurar su avance en el grupo.