México Deportes

Brasil y sus posibilidades de jugar en México: esto es lo que necesita La Canarinha para venir a Monterrey

La Canarinha empató el día de ayer en su debut mundialista ante Marruecos

Guardar
Google icon
Brasil puede jugar en el Estadio de Monterrey durante este Mundial 2026 (EFE)
Brasil puede jugar en el Estadio de Monterrey durante este Mundial 2026 (EFE)

La Selección de Brasil es uno de los equipos que tiene posibilidades de venir a jugar un partido en el Estadio de Monterrey en México durante el Mundial 2026.

La Canarinha empató el día de ayer en su debut mundialista ante Marruecos, quien también se encuentra dentro del Grupo C junto con Haití y Escocia.

PUBLICIDAD

¿Qué es lo que necesita Brasil para venir a jugar a México?

Brasil puede disputar los dieciseisavos de final en Monterrey si termina en el segundo lugar del Grupo C, lo que lo llevaría a enfrentar al primer lugar del Grupo F en la siguiente ronda. Actualmente, el equipo sudamericano ocupa la tercera posición de su grupo tras empatar contra Marruecos en su debut.

El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, da indicaciones en el partido que su selección goleó a Panamá. Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. 31 de mayo de 2026. REUTERS/Pilar Olivares
El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, da indicaciones en el partido que su selección goleó a Panamá. Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. 31 de mayo de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

La posibilidad de avanzar depende de los resultados de los próximos partidos. Si Brasil logra mejorar su posición y asegurar el segundo puesto, el partido en Monterrey marcaría la primera vez que Vinícius Jr. juega un encuentro oficial en México. Esta situación genera expectativa entre la afición local.

PUBLICIDAD

Por ahora, La Verdeamarela necesita sumar puntos clave para mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase. El avance a dieciseisavos no solo definiría el futuro inmediato del equipo, sino que también abriría la puerta para que el delantero del Real Madrid debute en territorio mexicano.

Otros partidos que se jugarán en Monterrey

Mientras tanto, el Estadio BBVA en Monterrey se prepara para recibir otra serie de encuentros internacionales que marcan el arranque de la actividad en los grupos F y A del torneo internacional. La cita inicial será protagonizada por Suecia y Túnez, quienes se enfrentarán este 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas en el horario de Ciudad de México (22:00 en el Este de Estados Unidos). Este partido representa el segundo enfrentamiento que activa la competencia en el Grupo F.

La programación nocturna continuará el 20 de junio, cuando Túnez vuelva a pisar el césped regiomontano, esta vez para medirse ante Japón. La organización dispuso que el inicio de este compromiso sea a las 22:00 (CDMX), con el objetivo de favorecer las audiencias asiáticas, especialmente al público japonés, para quienes el horario resultará más accesible.

Imagen dividida: Carlo Ancelotti con gorra amarilla y chaqueta azul a la izquierda; Neymar Jr. con camiseta amarilla de Brasil y el número 10 a la derecha.
El entrenador Carlo Ancelotti y el delantero Neymar Jr. compartirán el plantel de Brasil en el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Próximos encuentros del Grupo A en Monterrey

Las acciones en tierras regiomontanas continuarán el 24 de junio, fecha en la que Sudáfrica y Corea del Sur se jugarán sus oportunidades de avanzar a la siguiente fase. El duelo dará inicio a las 19:00 (CDMX), permitiendo que ambas selecciones lleguen con claridad sobre los resultados requeridos para mantenerse en la competencia.

En este partido, los equipos buscarán una combinación de marcadores que les permita soñar con la clasificación, conscientes de que cada punto puede definir su futuro en el torneo. La expectativa entre los aficionados crece a medida que se acerca la fecha, en un calendario diseñado para captar la atención de diversas audiencias internacionales.

ARCHIVO - El técnico de Brasil Carlo Ancelotti durante un entrenamiento de la selección, el 7 de octubre de 2025, en Goyang, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man)
ARCHIVO - El técnico de Brasil Carlo Ancelotti durante un entrenamiento de la selección, el 7 de octubre de 2025, en Goyang, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man)

Próximos partidos de <i>La Verdeamarela</i>

La selección sudamericana tiene programados sus próximos encuentros en los siguientes días. El primero se disputa este viernes 19 de junio de 2026, cuando la selección enfrenta a Haití en el Estadio Filadelfia. El partido arranca a las 21:00 horas, en una sede donde el equipo sudamericano busca iniciar con paso firme su participación.

El segundo compromiso del equipo de Carlo Ancelotti está agendado para el miércoles 24 de junio de 2026. En esa fecha, el equipo se mide ante Escocia en el Estadio Miami. El duelo comienza a las 18:00 horas y representa una oportunidad importante para asegurar su avance en el grupo.

Temas Relacionados

Selección Brasil Mundial 2026Mundial 2026Estadio de MonterreyEstadio BBVAMonterreymexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

El equipo cementero ha iniciado la planificación de sus plantilla para la siguiente temporada, mientras la Liga MX permanece detenida

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

La delegación mexicana suma su quinta medalla en Turquía y se perfila para hacer historia en la Gran Final que se disputará el próximo mes de septiembre en Saltillo

Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Dura baja en Chivas, Celeste Espino se despide de la afición rojiblanca

La portera busca un cambio de aires para tener más minutos y volver a ser tomada en cuenta por Pedro López en la selección mexicana

Dura baja en Chivas, Celeste Espino se despide de la afición rojiblanca

Ana Paula Vázquez conquista dos medallas de plata con México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya

El conjunto mexicano de tiro con arco femenil también logró avanzar a la final por equipos

Ana Paula Vázquez conquista dos medallas de plata con México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya

Isaac del Toro se lleva la victoria en la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes

Después de varios meses de ausencia por lesión, el oriundo de Ensenada vuelve a lo más alto del ciclismo internacional y llegará motivado para el Tour de France

Isaac del Toro se lleva la victoria en la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio: ataque armado en vivienda de Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 heridos

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México

Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

DEPORTES

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

Cruz Azul ya tendría su primera baja luego de ser campeón del Clausura 2026

Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Dura baja en Chivas, Celeste Espino se despide de la afición rojiblanca

Ana Paula Vázquez conquista dos medallas de plata con México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya

Isaac del Toro se lleva la victoria en la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes