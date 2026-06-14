México

La calidad del aire en la CDMX este domingo 14 de junio

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

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La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de salir a la calle, revisa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México da a conocer cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 14 de junio para la capital del país y zona conurbada.

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Mala calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Alto“.

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 7, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Se requiere protección contra los daños por radiación solar UV.

Usa ropa de algodón de manga larga, sombrero y gafas con filtro UV.

Aplica un protector solar con FPS de 30+.

Procura permanecer en la sombra o en interiores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Buena
  • Benito Juárez (BJU): Aceptable
  • Azcapotzalco (CAM): Mala
  • Coyoacán (CCA): Aceptable
  • Cuajimalpa (CUA): Buena
  • Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
  • Cuauhtémoc (HGM): Aceptable
  • Iztacalco (IZT): Aceptable
  • Venustiano Carranza (MER): Aceptable
  • Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
  • Álvaro Obregón (PED): Aceptable
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Buena
  • Tláhuac (TAH): Buena
  • Coyoacán (UAX): Buena
  • Iztapalapa (UIZ): Buena

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Mala
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Mala
  • Naucalpan (FAC): Aceptable
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Aceptable
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Buena
  • Ecatepec (SAG): Sin datos o en mantenimiento
  • Tlalnepantla (TLA): Mala
  • Tultitlán (TLI): Mala
  • Coacalco (VIF): Mala
  • Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

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