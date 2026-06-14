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Muerte de Oliver Tree: resurgen sus videos más virales junto al Dr. Simi en México

El cantante protagonizó una serie de colaboraciones con el icónico personaje mexicano semanas antes de su fallecimiento

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La muerte de Oliver Tree provoca reacciones en redes sociales y reaviva sus videos virales en México junto al Dr. Simi. Credito: TT/OliverTree

La muerte del cantante y productor estadounidense Oliver Tree provocó una ola de reacciones entre sus seguidores alrededor del mundo. El artista, conocido por éxitos como Miss You y Life Goes On, falleció este domingo a los 32 años tras un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde murieron seis personas. Las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Tras conocerse la noticia, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir algunos de los momentos más recordados que el músico protagonizó durante sus recientes visitas a México. Entre ellos destacan los videos que grabó junto al Dr. Simi, personaje que se ha convertido en uno de los símbolos más populares de la cultura digital mexicana.

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Las publicaciones rápidamente se colocaron entre las más comentadas en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde miles de fanáticos recordaron la simpatía que Oliver Tree mostró hacia México durante los últimos meses de su carrera.

La inesperada amistad entre Oliver Tree y el Dr. Simi

Uno de los momentos más virales ocurrió a finales de abril de 2026, cuando Oliver Tree apareció bailando junto al Dr. Simi en calles de la Ciudad de México. El video fue grabado al ritmo de Miss You y formó parte de un trend que rápidamente acumuló millones de visualizaciones.

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El cantante protagonizó una serie de colaboraciones con el icónico personaje mexicano semanas antes de su fallecimiento

La colaboración llamó la atención porque el personaje abandonó temporalmente su tradicional bata blanca para aparecer con una imagen más urbana: sudadera negra, audífonos y tenis deportivos. El cambio de look fue ampliamente comentado por los usuarios, quienes celebraron la interacción entre ambos personajes.

En la publicación original, Oliver Tree expresó públicamente su admiración por el personaje mexicano al escribir que finalmente había conocido a su “ídolo”, un mensaje que generó miles de comentarios y reacciones entre sus seguidores mexicanos.

La conexión entre ambos no quedó únicamente en redes sociales. Días después, el artista anunció que el Dr. Simi participaría en actividades relacionadas con uno de sus conciertos en la Ciudad de México, reforzando una relación que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos.

Oliver Tree, Dr. Simi y Aaron Mercury se unen para realizar trends en Tiktok Credito: IG/AaronMercury

México, una parada especial para Oliver Tree

Durante su paso por el país, Oliver Tree también protagonizó colaboraciones con creadores de contenido mexicanos, como Aaron Mercury y participó en diversos eventos que impulsaron aún más su popularidad entre el público local. Su sentido del humor, combinado con su imagen extravagante y su cercanía con fenómenos virales de internet, le permitieron conectar con una nueva audiencia.

Por ello, tras confirmarse su fallecimiento, numerosos usuarios mexicanos rescataron videos, fotografías y publicaciones en las que el cantante aparecía junto al Dr. Simi. Algunos incluso lo despidieron con mensajes en los que aseguraban que el artista “ya era mexicano”, en referencia al cariño que demostró por el personaje y por la cultura popular del país.

Mientras continúan los homenajes en redes sociales, aquellas imágenes del cantante bailando en calles de la Ciudad de México junto al Dr. Simi se han convertido en uno de los recuerdos más compartidos por sus seguidores, quienes hoy reviven una faceta distinta del artista estadounidense que encontró en México una de sus comunidades más entusiastas.

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