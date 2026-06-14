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Luego de polémica por su Visa, Alfonso Durazo se reúne con cónsules de Estados Unidos

El gobernador de Sonora detalla que el intercambio se enfoca en mantener la coordinación bilateral en temas estratégicos

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El gobernador de Sonora detalla que el intercambio se enfoca en mantener la coordinación bilateral en temas estratégicos
Alfonso Durazo informa del encuentro con los cónsules de Estados Unidos en Hermosillo y Nogales. Crédito: X/@AlfonsoDurazo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, publicó el pasado 12 de junio un mensaje en el que informa que sostuvo una reunión de trabajo con los cónsules de Estados Unidos en Hermosillo (Drew Hoster) y Nogales (Michelle N. Ward), luego de las acusaciones sobre la presunta pérdida de su visa para ingresar a ese país.

En la publicación, Alfonso Durazo señaló que el encuentro busca “seguir fortaleciendo la coordinación entre Sonora y Estados Unidos y que revisaron “proyectos de infraestructura orientados a impulsar el comercio y la competitividad de la región.

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Gobierno de EEUU niega que Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan un permiso parole para entrar al país

Ilustración en acuarela de un hombre con camisa y chaqueta, una bandera de Estados Unidos ondeando detrás y una visa estadounidense superpuesta.
Un reportaje de Los Angeles Times aseguró que Washington habría retirado visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas y les habría dado parole, una versión que el DHS desmintió. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos negó que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal tengan permiso especial de entrada conocido como parole, una respuesta que contradice versiones sobre una presunta cancelación de visas y que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como parte de reportes apócrifosatribuidos a sectores de ultraderecha.

Durazo y Villarreal han negado en todo momento que sus visas hayan sido canceladas.

La respuesta oficial llegó el pasado 8 de junio a partir de una solicitud de información hecha por La Opinión. Según ese medio, la dependencia estadounidense respondió por correo electrónico e identificó a ambos mandatarios con sus segundos apellidos completos para evitar confusiones sobre las personas consultadas. “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, señaló el DHS.

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Dicha versión desmentida surgió después de un reportaje de Los Angeles Times que aseguraba que Washington habría retirado las visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas y, al mismo tiempo, les habría otorgado ese permiso especial de ingreso. El periodista Steve Fisher sostuvo que Villarreal habría entrado a territorio estadounidense por un puerto oficial y habría sido escoltado por funcionarios.

El Significant Public Benefit Parole, o Permiso Parole por Beneficio Público Significativo, es una autorización migratoria discrecional que permite a extranjeros ingresar o permanecer temporalmente en Estados Unidos sin visa si su presencia representa un beneficio reconocido para el gobierno, el interés público o la seguridad nacional. Según el texto citado por La Opinión, solo tres instancias pueden concederlo: USCIS, CBP e ICE.

Sheinbaum atribuye la difusión a la ultraderecha de ambos países

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum afirmó que sectores de ultraderecha buscan dañar la relación bilateral e influir en elecciones. (Presidencia)

El pasado 8 de junio, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al ser cuestionada sobre el caso con una frase breve: “¿Está buena, no?”. Después sostuvo que una institución del gobierno estadounidense desmintió esa autorización ligada a datos de 2023 y afirmó que la versión es falsa.

Ante una segunda pregunta, Sheinbaum atribuyó la difusión de esas narrativas a “sectores de la ultraderecha de México y Estados Unidos. La mandataria afirmó que el objetivo sería dañar la relación bilateral e influir en las elecciones de noviembre en Estados Unidos y en los comicios mexicanos de 2027.

También descartó que se trate de una posición unificada del gobierno de Donald Trump. Señaló que medios como The New York Times y Los Angeles Times han construido de manera sistemática una línea adversa hacia México.

El caso aparece en un momento de presión binacional por el combate al narcotráfico. La administración Trump presentó cargos contra 10 políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras la fiscalía mexicana rechazó su detención preventiva al considerar insuficiente la prueba presentada.

En paralelo, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro, se entregó voluntariamente a autoridades de Estados Unidos y enfrenta un proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahí se declaró no culpable.

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