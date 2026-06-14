Coco Carrasquilla regresa a los entrenamientos tras lesión con Pumas y sueña con el debut mundialista

El futbolista canalero busca ponerse en forma de cara al debut de su selección en el Mundial 2026 frente a Ghana. (REUTERS/Esa Alexander/File Photo)

Después de la lesión que Adalberto “El Coco” Carrasquilla sufrió en la final vs Cruz Azul, se reportó este fin de semana que el futbolista ha regresado a los entrenamientos con Panamá y tiene posibilidades de estar disponible para el debut de los canaleros frente a Ghana en el Mundial 2026.

Este encuentro se disputará el próximo miércoles 17 de junio en la ciudad de Toronto a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Panamá sigue de cerca la recuperación de Carrasquilla

Panamá espera la recuperación del Coco Carrasquilla. (REUTERS/Pilar Olivares)

Desde Ontario llegan reportes alentadores sobre Adalberto Carrasquilla, quien de acuerdo a medios canaleros regresó al campo para realizar ejercicios físicos y trabajos de recuperación específicos, aunque todavía no se integra al ritmo completo de sus compañeros.

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Hasta el momento, la Federación Panameña de Futbol no ha confirmado si el mediocampista podrá estar disponible para el partido contra Ghana el próximo 17 de junio, en el BMO Field de Toronto. Sin embargo, la evolución positiva que ha mostrado en las últimas horas ha generado un ambiente de optimismo dentro del plantel.

Carrasquilla es una pieza clave en el esquema de Thomas Christiansen, ya su liderazgo en el mediocampo, su capacidad para manejar el balón y conectar el juego ofensivo lo hacen indispensable para las aspiraciones de los canaleros en este torneo.

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La incertidumbre sobre su estado físico también se refleja en el grupo. Édgar Bárcenas, uno de los jugadores más experimentados del equipo, reconoció que todos esperan con ansias el regreso de “Coco”:

“Nos gustaría que esté al cien por ciento. Lo esperamos con los brazos abiertos”, comentó el futbolista durante la concentración.

El partido ante Ghana es considerado por Panamá como uno de los más importantes de su historia reciente, sobre todo al compartir grupo con selecciones como Inglaterra y Croacia, por lo que este duelo probablemente sea el que defina su destino para poder clasificar como uno de los mejores terceros.

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César Yanis, delantero del equipo, expresó el deseo del grupo de dejar huella: “Queremos hacer historia”, señaló días atrás, reflejando la ambición por avanzar en el torneo.

La posible recuperación de Carrasquilla toma aún más relevancia después de una destacada temporada en el futbol mexicano, donde reafirmó su condición como uno de los mediocampistas más sólidos de la región.

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Además, hay noticias positivas en la portería: Luis Mejía ya entrena a la par de sus compañeros y se perfila para estar disponible en el debut mundialista.

La selección panameña continuará sus entrenamientos en el Nottawasaga Resort, afinando detalles para el enfrentamiento ante Ghana, un duelo que podría definir gran parte de su destino en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Lesión de Carrasquilla

El Coco se lesionó en la final de vuelta de la Liga Mx. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante la final de la Liga MX celebrada en el Estadio Olímpico Universitario entre Pumas y Cruz Azul, Adalberto Carrasquilla sufrió una lesión poco después de que el marcador se igualara por un autogol de Rubén Duarte.

El técnico Efraín Juárez se vio obligado a realizar un cambio tras un choque entre el mediocampista panameño y Amaury García, jugador de Cruz Azul.

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La acción se produjo cuando Carrasquilla disputaba un balón dividido en el medio campo. Aunque alcanzó a tocar el esférico, el intento de pase fue bloqueado por García. Fue en la jugada posterior cuando el ‘Coco’ resultó lesionado, lo que lo obligó a abandonar el encuentro.