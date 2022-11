Yuridia confesó que un famoso actor la agredió físicamente porque no quiso echarse un palomazo

(Foto Instagram: @yuridiaflowers)

Pocos artistas mantienen comunicación constante con sus fans a través de redes sociales, pues generalmente utilizan sus espacios para promocionar su trabajo, pero quienes lo hacen siempre sorprenden con datos curiosos sobre su vida cotidiana o con historias que nunca antes habían contado. Esto último le sucedió a Yuridia, quien durante una dinámica de preguntas y respuestas confesó que hace mucho tiempo un actor la agredió porque no quiso echarse un palomazo en un evento privado donde asistió como invitada.

La intérprete de Qué agonía, Amigos no por favor y ¿Con que se pega un corazón? respondió algunas preguntas en sus historias de Instagram relacionadas con su vida personal y profesional. Uno de sus seguidores la cuestiono sobre qué pasaría si alguien en una fiesta la invitan a cantar sin previo aviso y para sorpresa de muchos confesó que no tendría algún problema, pero recordó una terrible experiencia.

Tras meses de espera por fin Yuridia y Ángela Aguilar sorprendieron con "Qué agonía". (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

Todo ocurrió después del éxito que ganó en la cuarta generación de La Academia, reality de canto donde quedó en segundo lugar frente a Erasmo Catarino. Según su relato, asistió a un evento junto a otros de sus ex compañeros para pasar un buen rato sin imaginar que todo terminaría en una agresión física en su contra por un “mala copa”.

“Habían muchos académicos y habían muchas personas. Dentro de esas personas había un actor que no voy a decir su nombre, pero al parecer le gustaba mucho el chupe y pues estaba bastante alcoholizado, la verdad; andaba super aferrado conmigo, que le gustaba como cantaba y no sé qué”, comenzó.

Yo regularmente si pisteo y me dan ganas de cantar, canto, pero en ese entonces la verdad es que yo pagaba por no hablar, me daba mucho cringe [vergüenza] existir.

El artista cuya identidad se desconoce insistió en que Yuridia cantara su más grande éxito, Ángel, pues sin lugar a dudas fue una canción que marcó el comienzo de su carrera como solista. Sin embargo, ella no quería porque en ese entonces estaba enfrentando problemas personales, pues como ha contado en anteriores ocasiones, sufrió mucho durante su estancia en el reality de TV Azteca.

Algunos usuarios de redes sociales indagaron en Google sobre la identidad del actor y descubrieron que podría tratarse de Rodrigo Cachero. (Captura TikTok)

“Este actor se alcoholizó macizamente y se aferró con que yo tenía que cantar y yo tenía que cantar. Habían otras personas cantando, había un micrófono y los demás se la estaban pasando muy bien, estaban cantando todos, pero el vato se aferró y muy agresivamente fue y le arrebató el micrófono a quien sea que estuviera cantando en ese momento, que no recuerdo quién era, y me lo dio”, contó.

La oriunda de Hermosillo recordó que en ese momento lo único que se le ocurrió hacer fue tratar de desviar la atención con una broma, así que fingió que no conocía la letra, lo que resultó en una agresión, pues el actor le arrojó una chamarra.

(Foto: Instagram/@yuritaflowers)

“Me paró en medio de la sala y se sentó ya todo guinda el vato de lo alcoholizado que estaba. Yo en medio de la sala, ya todo mundo volteando a ver qué era lo que estaba pasando por la verdad es que si estábamos llamando mucho la atención, especialmente él porque estaba balbuceando, gritando y jalándome, me dio el micrófono y me dijo que cantara”, continuó.

“mpecé a cantar tantito y dije: ‘La verdad es que no me la sé’ y era Ángel, estaba aferrado con que cantara Ángel. Cuando hice la broma de que no me la sabía el vato se enfermó, se castró bien duro, agarró su chamarra y me la aventó fuertísimo, me reventó el hocico, el diente, me pegó con el zipper.

La conductora participó en la cuarta generación de "La Academia2". (Captura: @cynoficial/Instagram)

Después de eso abandonó el lugar no sin antes insultar a la cantante: “Empezó a gritar prácticamente diciendo que yo valía para pura verg*, etcétera. Creo que cuando me aventó la chamarra que se escuchó el putaz* todo mundo hizo hizo [sonido de impresión]”.

Yuridia contó que tras lo ocurrido el actor en cuestión le pidió disculpas, pero quedó con miedo de que algún momento pasara por una situación similar. Asimismo, contó que la única que la defendió fue Cynthia Rodríguez.

