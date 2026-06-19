Maná renuncia a 15.5 millones de pesos por concierto en Jalisco: ¿a dónde irá ese dinero?

Maná dará una gira por México. (Tecate Pal Norte)

La presentación gratuita de Maná en la Glorieta de La Minerva no solo reunió a miles de personas en Guadalajara durante las actividades paralelas al Mundial 2026. El concierto también dejó una noticia que llamó la atención más allá de la música: la banda decidió renunciar a los 15.5 millones de pesos que recibió por su actuación para destinarlos a proyectos ambientales en Jalisco.

La agrupación encabezada por Fher Olvera ofreció el espectáculo “Yo también juego x Maná”, evento que congregó a cerca de 170 mil asistentes, según datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. El recital formó parte del programa Vibra Jalisco, iniciativa creada para impulsar la actividad cultural y turística durante la Copa del Mundo.

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Concierto gratuito de Maná en La Minerva de Guadalajara, Jalisco (especial)

¿Qué pasará con los 15.5 millones de pesos?

Lorena Martínez, titular de la Agencia Estatal de Entretenimiento, confirmó que los honorarios por la presentación ascendieron a 15.5 millones de pesos y fueron cubiertos por patrocinadores locales vinculados al comité organizador de las actividades mundialistas.

Sin embargo, la funcionaria explicó que Maná decidió devolver la totalidad de esos recursos para apoyar acciones ambientales en dos de los destinos más emblemáticos del estado.

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“El grupo Maná regresará esos honorarios que percibió por este show para reforestación de la ciudad y de Puerto Vallarta”, informó.

De esta manera, los recursos serán utilizados para programas de reforestación enfocados en recuperar áreas verdes y fortalecer ecosistemas urbanos y costeros en ambas ciudades.

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Un concierto histórico en La Minerva

El espectáculo se convirtió en uno de los eventos masivos más importantes realizados en Jalisco durante 2026. Desde horas antes del inicio, miles de personas comenzaron a concentrarse en los alrededores de la glorieta para asegurar un lugar y presenciar el concierto de una de las bandas mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

Familias completas, turistas nacionales y visitantes extranjeros abarrotaron la zona para corear éxitos que han marcado la trayectoria del grupo durante décadas.

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad integrado por aproximadamente mil 500 elementos de corporaciones estatales, municipales y federales. Además, se habilitaron módulos de atención médica y puntos de apoyo para personas extraviadas.

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Durante la jornada se registraron 15 atenciones prehospitalarias relacionadas principalmente con deshidratación e hipoglucemia, así como dos traslados hospitalarios por posibles problemas cardíacos.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 Maná actúa durante la ceremonia de apertura REUTERS/Eloisa Sanchez

Jalisco apuesta por el Mundial 2026

La actuación de Maná abrió una serie de eventos gratuitos organizados como parte de Vibra Jalisco, estrategia que busca aprovechar la proyección internacional del Mundial para fortalecer la imagen turística del estado.

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Entre las actividades más esperadas destaca el concierto “Yo también juego x Alejandro Fernández”, programado para el 25 de junio en la misma Glorieta de La Minerva.

Con la decisión de donar sus honorarios, Maná añadió un componente ambiental a una de las celebraciones más multitudinarias del Mundial 2026 en Guadalajara, vinculando la fiesta deportiva con proyectos de impacto para el entorno natural de Jalisco.

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