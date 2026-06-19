Pepe Aguilar rompe en llanto al recordar a su padre “El Charro de México” y se pregunta si estaría orgulloso de él

Pepe Aguilar se quebró al hablar de su padre durante la presentación del disco ¡Que Viva Antonio Aguilar!, un compilatorio con 16 versiones grabadas por artistas de distintas generaciones que ya supera en visualizaciones a cualquier otra producción suya como productor. (Facebook Pepe Aguilar / CUARTOSCURO)

Pepe Aguilar se quebró al hablar de su padre durante la presentación de ¡Que Viva Antonio Aguilar!, un disco compilatorio con 16 versiones de canciones del llamado “El Charro de México”, lanzado el pasado 28 de mayo con voces de artistas de distintas generaciones del regional mexicano.

El álbum reúne a Carín León, Banda El Recodo, Banda MS, Edén Muñoz, Lucero, Vicente Fernández, Carlos Rivera y Guadalupe Pineda, entre otros. Dentro de la familia Aguilar, Ángela grabó “China de los ojos negros”, Leonardo aparece en “El Adolorido” y Pepe interpreta “Noches tenebrosas”. El proyecto llegó en medio del escrutinio público que rodea a la familia por las tensiones con Emiliano Aguilar y las controversias en torno a Christian Nodal y Ángela.

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El compilatorio lanzado el 28 de mayo reúne a Carín León, Banda MS, Banda El Recodo, Edén Muñoz y Vicente Fernández, entre otros, en versiones renovadas del repertorio de "El Charro de México", y ya es el disco más visto en la trayectoria de Pepe como productor. (@pepeaguilarpresenta)

En entrevista con La Mejor FM, Aguilar admitió que el proyecto representó una responsabilidad distinta a las más de 50 producciones que lleva en su carrera. “Mi papá ya se mu...”, dijo, y se detuvo. Luego continuó: “No se puede defender, no puede opinar. Eso me toca a mí. Y es una gran, gran responsabilidad”, dijo con voz entrecortada, pues el llanto sorpendió al cantante en plena charla.

La pregunta que lo atravesó durante todo el proceso fue una sola: “¿Estará orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Se sentiría...?”. No la terminó. Guadalupe Pineda, quien también participó en la entrevista, respondió de inmediato: “Seguro. Por supuesto”.

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Aguilar describió cómo vivió la grabación de su propia pista. “Con la de ‘Noches tenebrosas’ la pasé tan bien grabándola, me la pasaba riéndome. Normalmente en las canciones tengo que parar porque estoy llorando. En esta tenía que parar porque me estaba riendo”, contó. La risa, explicó, venía del recuerdo de su padre: “Me acordaba de mi papá y cómo era de chistoso, porque era muy chistoso. Y muy candoroso, era muy cariñoso con su familia”.

Al presentar ¡Que Viva Antonio Aguilar!, el cantante admitió que la pregunta que lo acompañó durante toda la producción fue si su padre estaría orgulloso, mientras el álbum con voces de Carín León, Lucero y Vicente Fernández rompe récords de reproducciones en su carrera. (Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)

La idea de incluir a Vicente Fernández vino de su esposa

A pesar de ese peso emocional, Aguilar fue enfático en que la presencia de Antonio Aguilar se sintió en cada sesión. “No existiría nada de lo que hicimos si él no hubiera inspirado. Entonces, claro que ahí estaba”, dijo.

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El productor también reveló que la inclusión de Vicente Fernández en el álbum fue idea de su esposa, a quien describió como pieza sin la cual nada de lo que él hace sería posible. “Nos repartimos responsabilidades. Si ella no hiciera el trabajo que hace, no se pudiera hacer lo que yo hago y viceversa. Es un verdadero binomio”, señaló.

Una de las ideas que Aguilar repitió durante la entrevista fue su postura frente a la industria actual. “No nada más la música que está en los charts es la única música que existe”, dijo. Y agregó: “Yo no le voy a tirar a hacer nada más música de charts, o sea, del top ten, porque ese es un juego y está buenísimo, pero hay muchos otros”.

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El cantante reveló que tuvo que detener la grabación de "Noches tenebrosas" no por el llanto, sino por la risa que le provocaba recordar a don Antonio Aguilar, a quien describió como un hombre chistoso y muy cariñoso con su familia. (Captura Tw: @@CarLon_2020)

Para Aguilar, el valor del disco está en su permanencia. “La música que es real y que es de verdad se respeta ahorita, mañana y de aquí a treinta años”, afirmó.

Cabe señalar que en otra de las entrevistas donde presentó el material, Pepe Aguilar aseguró que su motivación para realizar este proyecto no fue el dinero. “Es un trabajo que sale del corazón. No sale desde la estrategia ni de buscar algo que tenga que ver con acumulación personal o con algo que me beneficie”, dijo el cantante en una plática con la conductora Paola Rojas. “Claro que beneficia estar en un proyecto así, pero se hace de corazón, con todo el orgullo y para festejar a un hombre que no debe de olvidarse.”

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