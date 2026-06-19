¿Qué relación tiene Camila Cabello con México? Su reacción al triunfo de la selección en el Mundial 2026 la hace tendencia

Camila Cabello celebró la clasificación de México a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur. (Instagram: Camila Cabello)

La clasificación de México a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur provocó celebraciones dentro y fuera del país. Entre los miles de aficionados que festejaron el resultado apareció una figura inesperada: la cantante Camila Cabello, quien compartió su entusiasmo por el triunfo de la Selección Mexicana y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

La intérprete publicó una historia en Instagram donde reveló que siguió el encuentro y vivió con intensidad el desenlace del partido. “Perdí mi voz, pero valió la pena. ¡Vamos con todo México!”, escribió, mensaje que llamó la atención de sus seguidores y reavivó el interés por el vínculo que mantiene con el país.

PUBLICIDAD

La conexión de Camila Cabello con México

Aunque desarrolló su carrera artística en Estados Unidos, la historia personal de Camila Cabello está estrechamente ligada a México. La cantante nació de madre cubana y padre mexicano, por lo que durante su infancia vivió entre La Habana y la Ciudad de México antes de establecerse definitivamente en territorio estadounidense.

La artista ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de sus raíces latinoamericanas. En una entrevista para Vogue México y Latinoamérica explicó: “A medida que estoy creciendo, estoy poniendo en contexto la historia de mi vida”.

PUBLICIDAD

Cabello recordó que su mudanza a Los Ángeles durante la adolescencia marcó una etapa de distanciamiento cultural. “Ese fue el momento en el que hice la full transición a Estados Unidos, sin tener esa cultura latinoamericana de mi familia”, señaló.

Camila Cabello muestra su festejo en un selfie con el brazo levantado y la boca abierta, celebrando un gol de la selección de México durante el Mundial 2026. (Instagram: Camila Cabello)

Un regreso a sus raíces a través de la música

La necesidad de reconectar con su herencia mexicana y latina quedó reflejada en Familia, álbum lanzado en 2022. El proyecto incorporó influencias de géneros tradicionales como la cumbia y el mariachi, además de contar con la participación de colaboradores de origen hispano.

PUBLICIDAD

Sobre esa decisión artística, la cantante explicó: “Nos sentimos conectados a través de la música y para mí se trataba de crear música latina con gente de origen latino”.

El disco representó una exploración personal de identidad y pertenencia, elementos que la propia intérprete ha destacado como fundamentales en su vida.

La necesidad de reconectar con su herencia mexicana y latina quedó reflejada en Familia, álbum lanzado en 2022. EFE/EPA/Peter Foley

La fiebre mundialista contagia a celebridades

La reacción de Camila Cabello ocurrió mientras millones de aficionados celebraban la victoria mexicana. En la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia y el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo se convirtieron en puntos de reunión para miles de personas que siguieron el encuentro.

PUBLICIDAD

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, describió el ambiente de celebración al señalar: “Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital. Así se vive y se disfruta el fútbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía”.

Con su mensaje de apoyo al Tri, Camila Cabello se sumó a la ola de entusiasmo que dejó la victoria sobre Corea del Sur y volvió a poner sobre la mesa la estrecha relación que mantiene con México a través de su historia familiar, su identidad cultural y su música.

PUBLICIDAD