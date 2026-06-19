EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 19 de junio

Este 19 de junio, se espera que la presidenta de México felicité a la La Selección Mexicana, quien consiguió una victoria clave en el Estadio Guadalajara al vencer 1-0 a Corea del Sur, resultado que los coloca como líderes del Grupo A en el Mundial 2026. El gol llegó tras un error del arquero asiático, cuando Luis Romo aprovechó el rebote para marcar el único tanto del encuentro. La actuación defensiva mexicana fue sólida, especialmente en los minutos finales.

Asimismo, sobre proceso de Morena para suspender los derechos partidarios de Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, tras ser señalada por la Fiscalía mexiquense por presunta simulación de secuestro y posible desfalco de 40 millones de pesos. La investigación apunta a que el supuesto secuestro habría sido planeado para justificar el faltante en el erario municipal.