Cuáles son los objetos imprescindibles que Thalía lleva en su lujoso bolso de 3 mil dólares

La actriz y cantante nació en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1971, actualmente tiene 51 años.

Thalía Miranda Sodi es considerada como una de las artistas mexicanas con mayor presencia a nivel internacional gracias a su trayectoria, pues desde que alcanzó las mieles del éxito con Timbiriche y sus protagónicos en inmortales telenovelas como María Mercedes y Marimar, ha luchado por encontrar un espacio en la industria musical y afortunadamente lo ha conseguido durante los últimos 20 años.

Aunque es una estrella consolidada se mantiene vigente en redes sociales, donde mantiene constante comunicación con sus millones de seguidores. Y es que la intérprete de 51 años no solo publica contenido relacionado con sus proyectos musicales, también suele compartir imágenes de sus actividades cotidianas como sus rutinas de ejercicio, su pasión por hacer música y sus mascotas. De hecho, recientemente se viralizó por su reencuentro con Itatí Cantoral, quien interpretó a su archienemiga en María la del Barrio.

(Captura YouTube: Pinky Promise)

Sin embargo, todavía existen muchos misterios a su alrededor que fueron tocados durante su reciente visita a Pinky Promise. Durante su estancia en el programa de YouTube conducido por Karla Díaz -integrante de JNS- fue cuestionada sobre todas las cosas indispensables que guarda en su bolsa de mano y que no pueden faltar cada vez que sale de casa, pues no solo lleva su cartera y su maquillaje, también carga otros sorprendentes aditamentos.

Para comenzar, la intérprete de No me acuerdo presumió su lujosa bolsa Luis Vuitton en colores pastel que, de acuerdo con una página de ventas por internet, cuesta alrededor de 61 mil 808 pesos mexicanos. Antes de mostrar su interior resaltó un tierno llavero en forma de robot que lleva colgando de una haza. Asimismo, mandó una recomendación a todas las personas que usan ese tipo de equipaje: “Yo no voy a poner la bolsa en el piso jamás”, pues se cree que es mala suerte.

Los primeros objetos que sacó fueron un bote de mentas y un perfume de su propia línea que tiene una función muy especial: “Cuando llego a un lugar lo hecho así porque de pronto me gusta que donde llego huela rico el lugar”. También confesó que constantemente sufre de fuertes dolores de cabeza, por lo que carga con un bote de pastillas para contrarrestar el dolor.

Pero, sin lugar a dudas lo que más llamó la atención fue una pequeña lámpara que Thalía siempre lleva consigo: “Cariño, tú tienes que tener tu luz y tienes que tener tu tripié a donde quiera que vas”. Tanto Karla Díaz como el resto de la producción quedaron anonadados con los artefactos, muy al estilo tiktoker, que la estrella mexicana usa todos los días dentro y fuera de su casa.

(Captura YouTube: Pinky Promise)

De hecho, la cantante demostró que, aunque su tripié aparentemente es pequeño, puede expandirse lo necesario. Pero eso no fue todo, tiene otro foco pequeño especial para teléfonos celulares que usa cuando hace transmisiones en vivo. También lleva unos lentes para sol, unos audífonos de cable, un osito que la recuerda que debe soñar en grande.

La artista confesó que constantemente sufre problemas de acidez por comer muchas cosas grasas y “cuando cantas, pues obviamente tu te la sabes, te quema el ácido”, por eso lleva un medicamento especial. Los artículos de belleza no podían faltar y mostró algunos artículos que carga en su cosmetiquera que también pertenece a su línea.

