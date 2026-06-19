Rector de la UAGro buscará contender por la gubernatura de Guerrero

Rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán anunció que buscará la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero (especial)

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, formalizó su solicitud de licencia al cargo,y abre la puerta a su participación en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la gubernatura de Guerrero, después de declarar en días pasados que lo haría, siempre y cuando tuviera permiso del senador Félix Salgado.

“Solo me inscribiría con la aprobación de mi amigo y líder, maestro Félix Salgado Macedonio”, destacó el guerrerense.

A través de un comunicado oficial, Saldaña Almazán informó que deja temporalmente la Rectoría con el objetivo de atender nuevos proyectos políticos y personales, luego de varios años de gestión universitaria en los que aseguró haber impulsado el fortalecimiento académico e institucional de la UAGro.

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“El fortalecimiento de la universidad ha sido resultado del trabajo conjunto de una comunidad comprometida con la excelencia académica y el desarrollo social de Guerrero”, expresó el académico en su mensaje dirigido a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Reconoce apoyo de la comunidad universitaria

Rector pide licencia al cargo de Rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán (UAGro Universidad Autónoma de Guerrero﻿/FB)

En su despedida, Javier Saldaña agradeció “a los 90 mil universitarios guerrerenses la alta distinción y la confianza otorgada para dirigir el rumbo de la institución”, al tiempo que destacó los avances alcanzados durante su administración.

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Asimismo, mediante redes sociales, el ahora exrector expresó su reconocimiento a los estudiantes por su respaldo y confianza, así como a profesores, investigadores y personal administrativo por el trabajo realizado para consolidar a la UAGro como una de las universidades más importantes del país.

Va por la encuesta de Morena

Rector busca participar en la encuesta interna de Morena

Con la licencia presentada ante el Consejo Universitario, Javier Saldaña Almazán queda en posibilidad de registrarse como aspirante de Morena para competir en la encuesta interna que definirá a la o el coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Guerrero, figura que posteriormente podría convertirse en candidato a la gubernatura.

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De acuerdo con fuentes políticas, el exrector se sumará a otros cinco aspirantes morenistas que buscarán encabezar el proyecto político del partido en el estado rumbo a las elecciones de 2027.

La eventual participación de Saldaña Almazán en el proceso interno ha generado diversas reacciones dentro del ámbito político y universitario, debido a la influencia y presencia que mantiene en distintos sectores sociales de Guerrero.

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Un “hasta pronto”, no un adiós

En su mensaje final como rector, Saldaña Almazán aclaró que su salida no representa un retiro definitivo de la vida universitaria, sino una pausa en una etapa profesional que calificó como significativa.

“Este ciclo no representa un adiós definitivo, sino un hasta pronto”, expresó al reafirmar su compromiso con la educación y el bienestar de los guerrerenses.

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También señaló que continuará trabajando en proyectos orientados a fortalecer la institucionalidad de la Universidad Autónoma de Guerrero y las acciones que contribuyan al desarrollo social del estado.

La licencia de Javier Saldaña ocurre en un momento clave para la política guerrerense, ya que Morena comenzó el movimiento interno de perfiles interesados en suceder a la actual gobernadora en los próximos comicios estatales.

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