Mariana Ochoa aclara si fue multada por la FIFA por presunto uso indebido de sus marcas

Mariana Ochoa podría ser multada con hasta 29 millones de pesos por el uso no autorizado de marcas de la FIFA. (Infobae México / Jesús Avilés)

La cantante Mariana Ochoa negó tener conocimiento de un apercibimiento de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por el posible uso indebido de marcas registradas por la FIFA bajo el esquema de “marketing de emboscada”.

En conferencia de prensa para anunciar una colaboración musical con el actor Andy Zuno, la exintegrante de OV7 aseguró que el tema musical fue analizado por su equipo precisamente para no incurrir en la violación de derechos de autor.

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“Nos sentamos ya con una lista de las palabras que no se pueden usar y con esa la hicimos. No se usa ninguna palabra prohibida”, explicó Ochoa en declaraciones recogidas por El Universal.

Sin embargo, la controversia escaló por una serie de operativos realizados por el IMPI en conjunto con diferentes dependencias y órdenes de gobierno para blindar a la FIFA previo al inicio del Mundial 2026.

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Origen de la controversia

Carolina Pérez Luna, directiva divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, señaló que el organismo descentralizado definió un esquema de colaboración con la FIFA.

“Hemos realizado acciones con ellos, desde el acompañamiento, la capacitación, obviamente el registro de sus marcas. Ellos, desde 2024, tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”, puntualizó.

Mariana Ochoa en su video "Ponte el Sombrero" (especial)

A pesar de que Mariana Ochoa manifestó que las especulaciones surgieron por interpretaciones subjetivas sobre el marco legal del IMPI y el sencillo “Ponte el sombrero” no aludía directamente a marcas de la FIFA, los cuestionamientos no se centraban en una violación directa, sino indirecta.

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En X —anteriormente Twitter—, cuentas enfocadas en entretenimiento destacaron la posibilidad de que la cantante realizara marketing de emboscada. Práctica que se da cuando una persona o empresa busca asociarse comercialmente a un evento importante sin contar con autorización oficial.

Si una canción, campaña publicitaria o producto obtiene ingresos utilizando elementos que el público asocia directamente con una competencia protegida, los organizadores pueden argumentar que se obtiene un beneficio económico aprovechando la fama del evento.

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Las restricciones leoninas de la FIFA

El caso de Mariana Ochoa se conectaba con una serie de restricciones validadas por el IMPI relacionadas con derechos de transmisión y protección de marcas.

De acuerdo con el organismo descentralizado, las multas por el uso indebido de marcas podían alcanzar hasta 250 mil UMAs, equivalentes a unos 29 millones de pesos por cada conducta infractora, mientras que la transmisión en bares y restaurantes ameritaba sanciones económicas de más de medio millón de pesos.

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En el caso de Mariana Ochoa, el lanzamiento en plataformas de música streaming del sencillo “Ponte el sombrero” tenía elementos propios de una campaña que buscaba capitalizar el furor por el Mundial 2026.

¿Quién es Mariana Ochoa?

Mariana Ochoa es una de las figuras más polifacéticas y consolidadas del entretenimiento en México. Su trayectoria despegó a finales de los años 80 al integrarse a La Onda Vaselina, agrupación que más tarde evolucionaría en OV7, uno de los fenómenos de la música pop en español más importantes de las últimas décadas, cosechando éxitos masivos como “Enloquéceme” y “Te quiero tanto, tanto”.

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Tras la disolución definitiva del grupo en 2023, Ochoa consolidó su madurez artística. Actualmente, a sus 47 años, experimenta una exitosa reinvención musical al fusionar el pop con el género regional mexicano a través de temas como “La pensión”, “El remolino” y el corte futbolero “México Mágico”.

Más allá de los escenarios musicales, Ochoa ha construido una sólida carrera frente a las cámaras de televisión. Como actriz de la cadena TV Azteca, protagonizó con gran aceptación telenovelas estelares como La hija del jardinero (2003), Top Models (2005) y Amor sin condiciones (2006).

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Su versatilidad la ha llevado también a destacar como conductora de programas matutinos y de espectáculos, además de incursionar con éxito como empresaria y creadora de contenido digital en plataformas como YouTube, manteniéndose vigente en el gusto del público tras más de tres décadas de carrera profesional.