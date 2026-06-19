Antonia niega a Sergio Andrade como su padre y le exige entregarse a autoridades: “Nunca fuimos tu familia”

(Instagram)

Antonia rompió el silencio y rechazó públicamente el vínculo familiar con Sergio Andrade, en medio de la atención mediática que enfrenta su familia por el caso que involucró a Gloria Trevi.

La joven, quien reside en Madrid y ha sido señalada en programas de espectáculos, subrayó que su identidad no está definida por el apellido Andrade y exigió que se respetara su vida privada.

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Antonia exige respeto a su identidad y privacidad

En historias publicadas el 18 de junio de 2026 en su cuenta de Instagram, Antonia Sánchez agradeció a quienes le ofrecieron apoyo genuino y reconoció la dificultad de proteger a su familia mientras gestionaba su propio bienestar personal y profesional. Señaló:

“Gracias infinitas a todos los que ofrecen palabras y apoyo de verdad, y que intentan comprender que hay mucho más mundo y realidades de las que algunos quieren ver”.

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SErgio Andrade y Gloria trevi (Archivo)

Destacó que la desinformación y la revictimización provocaron divisiones familiares y aseguró que esos daños no eran responsabilidad de su familia. “

Es muy complicado avanzar intentando evitar a toda costa que la desinformación y revictimización genere la división de una familia como cierta persona siempre quiso conseguir y enseñar a hacer”, afirmó.

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Antonia rechazó públicamente a Sergio Andrade como figura paterna

En una serie de mensajes dirigidos directamente a Sergio Gustavo Andrade Sánchez, Antonia marcó distancia y le atribuyó la responsabilidad de los daños sufridos por su familia. Escribió:

“Estás viendo una vez más todas las consecuencias de tus actos. Sigues provocando daño sin tener los cojones de entregarte. Sigues escribiéndome como si nada, mientras te pasas todo por el forro: nunca fuimos tu familia aunque hayas forzado, amenazado y querido engañar y dividirnos entre nosotras”.

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(Instagram)

La joven subrayó que ni ella ni su familia eran responsables de los actos de Andrade y denunció que continuaban siendo mencionadas por su culpa.

“Sigues escribiendo y hablando de nosotros para cubrirte y vender una imagen de. que somos tu familia para plantar la duda cuando nunca tuviste la cara ni siquiera para defendernos y nombrarte como el único responsable, mientres y diestra y siniestra”.

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Antonia exigió a Andrade que se entregara a las autoridades y dejara de acosarlas: “Entrégate y confiesa. Deja de huir”.

Además, recalcó: “Tú no eres mi padre. No sé por qué me sigues llamando hija”. Advirtió que cualquier daño que pudieran sufrir ella o su familia sería responsabilidad de él.

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(Instagram)

Acusaciones directas y advertencias públicas

Antonia señaló que Sergio Andrade nunca asumió las consecuencias de sus actos y que lo responsabilizaba de cualquier daño físico o psicológico que pudiera ocurrirle a ella o a sus familiares.

Expresó: “Si algo me pasa a mí, a mi madre, a mi hermana, o a alguien de mi familia, será responsabilidad tuya. Las autoridades ya saben todo”.

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La joven pidió que dejaran de publicar información sobre su familia, especialmente sobre quienes no tienen vida pública ni relación con el medio artístico. Aseguró:

“Yo no he pedido que se me haga pública. Lo han hecho otras personas antes, siendo yo aún menor y antes de compartir mi proceso profesional”.

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(Instagram)

Señalamientos en medios y reacción de Antonia

Días antes, el conductor de espectáculos Javier Ceriani mencionó en su programa de YouTube que Antonia era la única persona visible de Sergio Andrade, detallando su residencia en Madrid y sugiriendo que seguía de cerca el caso judicial que involucró a Gloria Trevi.

Ceriani cuestionó públicamente el origen de los ingresos de Antonia y su vida personal, lo que incrementó la exposición mediática de la joven y recalcó que la joven le dedicó un amplio mensaje en redes.

En dicha publicación, Antonia descalificó la labor de los medios amarillistas y denunció el acoso y la difusión de información privada sobre su familia.

Señaló que esas acciones no contribuían al bienestar de las víctimas y exigió que la prensa se abstuviera de revictimizar.

En sus historias, Antonia insistió en que el tema ya era público y agradeció a quienes difundieron información objetiva, pero advirtió que la exposición excesiva y la búsqueda de detalles solo alimentaban el morbo y dañaban a las víctimas.

“No repitan la historia. No revictimicen”, concluyó.